Unterhaltung

"Die Bachelorette" is not amused: Untervögelt und zermürbt

Von Kai Butterweck

Speichelprobenaustausch, Rotlicht-Gesülze und zwei unerwartete "Körbe": In der dritten Woche schlägt die Bachelorette nicht nur einmal entsetzt die Hände vors Gesicht.

Endlich herrscht Klarheit! Spätestens seit heute kennt TV-Deutschland den größten Unterschied zwischen den quasi blutsverwandten Formaten "Die Bachelorette" und "Der Bachelor". Es ist…Täterätääää: Das Vokabular der Kandidaten.

Man weiß zwar schon gar nicht mehr, ob bei der vergangenen "Bachelor"-Staffel überhaupt sonderlich viel geredet wurde, aber Begriffe wie "Titten", "Ärsche", "Ficken", "Vögeln" und "Fotze" hörte man aus den Mündern von Viola, Clea-Lacy und Co definitiv nicht.

Die Herren hingegen, die sich dieser Tage um das "Stück Fleisch" (O-Ton Domenico) namens Jessica balgen, schmeißen mittlerweile mit Hinterhof-Puff-Vokabeln nur so um sich. Projektleiter André bittet um Verständnis: "Eine Woche ohne Sex geht noch. Die zweite Woche steckt man vielleicht auch noch weg. Aber in der dritten Woche fühlt man sich nur noch untervögelt. Das geht gar nicht. Ich könnte nur noch ficken", jammert der ehemalige Metal-Gitarrist.

"Ich geh mir jetzt erstmal einen schleudern"

Andere backen sich aus dem aufgestauten Testosteron ähnlich klingende Poesie-Häppchen. Selbst der vermeintlich handzahme Glatzkopf Niklas hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Als Johannes von seinem Einzeldate mit der Bachelorette in die Männer-Villa zurückkehrt und von schmusigen Blicken und Berührungen berichtet, platzt es aus Niklas heraus: "Danke für die Infos. Ich geh mir jetzt erstmal einen schleudern!" Schnalle alle Türen zu! Das will natürlich keiner mit ansehen.

Die gute Jessica kriegt von all dem schniedelgesteuerten Gesabber natürlich nichts mit. Dennoch scheint sie einen Riecher dafür zu haben, ab wann es bei paarungswilligen Single-Männern eng in der Hose wird. Und so nimmt sich Jessica kurzerhand ihre ebenfalls mit vielen Kurven gesegnete Freundin Nina zur Seite. Die soll den Männern in der Villa als "Gärtnerin" verkleidet mal eben spontan auf den Flirt-Zahn fühlen. Und das vom üppigen Dekoltee befeuerte Spitzeln fördert erwartungsgemäß so Einiges zu Tage.

Alex würde beispielsweise gerne wissen, ob Nina noch Single sei. Lukasz geht sogar noch einen Schritt weiter und lädt die verschwitzte "Gärtnerin" zum Duo-Duschgang ein. Einzig Italian Stallion Domenico hört die Nachtigall trapsen und bittet Nina schließlich höflich darum, das brodelnde Feuchte-Träume-Areal wieder zu verlassen.

Die dritte Hahnenkampf-Woche hinterlässt bei den Kandidaten aber nicht nur Spuren im Lendenbereich. Auch in den Köpfen der fleischgewordenen Schwiegermütter-Träume kocht es wie wild. So langsam werden die Ellbogen ausgefahren. Eifersucht macht sich breit. Erst Recht als rauskommt, dass Johannes und Jessica nicht nur gekuschelt, sondern auch geknutscht haben. Hallo? Geht’s noch? Drummer David ist außer sich: "Also wenn die hier jetzt mit allen vierzehn Kerlen rummacht, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie wirklich die Richtige für mich ist."

René und Manuel haben vorzeitig fertig

Für Augenoptiker René und Doktor Manuel spielt der frühzeitige Austausch von Speichelproben keine Rolle mehr. Beide haben fertig. Manuel ist "zermürbt" und "ausgelaugt". Und René? Bei dem Rostocker sei der berühmte Funke einfach nicht übergesprungen. Das Duo verlässt freiwillig die Kampf-Arena.

Jessica ist natürlich "geschockt". Zwei "Körbe" in einer Nacht sind für eine Bachelorette in etwa so schwer verdaulich wie zwei titellose Spielzeiten für den FC Bayern München. Aber es ist, wie es ist. Ein laut gepoltertes "Was erlauben René und Manuel?!" würde ihr jetzt auch nicht weiterhelfen. Ergo: Weiter im Programm. Dann buchen heute eben vier Männer ihre Rückflugtickets. Basta! Die beiden Flirt-Gesellen Alex und Lukasz standen bei der Bachelorette nämlich schon vorher auf der Abschussliste. Nina sei Dank. Und da sind es plötzlich nur noch zehn…

Quelle: n-tv.de