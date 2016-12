Unterhaltung

Von "Wow" bis "peinlich!": Urlaubsgrüße von Verona Pooth

Bevor die Yummie-Mami mit ihrer Familie zum Abendbrot schreitet, schnell noch mal in Dessous gepostet - wer macht das nicht, kennen wir doch alle!? Dann weiß Vati schon mal, dass er sich aufs Dessert freuen darf und die Kinder können in Ruhe fernsehen.

Von "Wow!" bis "Peinlich!" reichen die Kommentare, die Entertainerin Verona Pooth für ihre aktuellen Instagram-Posts erhält. Auf einem Foto ist die gebürtige Bolivianerin zu sehen, wie sie in einem Gang oder Kleiderzimmer in sexy Pose auf dem Boden sitzt und sich in einem Spiegel fotografiert. Das Besondere daran: Die 48-Jährige trägt in ihrem Malediven-Urlaub entweder einen schwarzen, tief dekolletierten Badeanzug oder einen ebensolchen Body. Ihr eigener Kommentar zum Bildmaterial: "Abend bevor Dinner-Time mit meiner Familie... Schicke euch sonnige Grüße!!! Verona".

Einen Tag später schiebt sie noch ein Video hinterher, das sie offenbar zur selben Zeit gemacht hat. Ihr Kommentar diesmal: "Good morning ihr Lieben, auf mehrfachem Wunsch auch als Video, aber das mit dem filmen muss ich wohl noch etwas üben .... was meint ihr??? Verona". (Anmärkung der Redacktion: Dass mit den deutsch auch, aber das weis sieh ja schohn seid Lengerem). Dass sie nun also noch ein Video postet überrascht dann doch ein wenig, aber - die zweifache Mutter braucht sich ja wahrlich nicht zu verstecken. Dennoch: nicht allen gefallen die Bilder. "Gott, ist das peinlich! Verona möchte gern Kim Kardashian sein, so offensichtlich! Naja, wenden wir uns wieder den wichtigen Dingen im Leben zu...Tschüss", schreibt ein Kritiker. Ein anderer einfach nur "Fremdschämen".

Hammer. Oder?

Der überwiegende Teil ihrer Follower zeigt sich aber schwer beeindruckt und begeistert: "Wahnsinn wenn die Stimme auch so schön wäre" oder: "Noch immer aufregend wie vor 20 Jahren!!" oder: "Hammer Frau!!! Hammer Stil, Hammer Figur! Sooo elegant und stilvoll, dabei sexy" oder: "Heißeste Mummy aller Zeiten" ist da zu lesen. Und die logische Konsequenz fordert dieser Kommentar: "Playboy - Jetzt!"

2017 gehen wir dann mal der Frage auf den Grund, warum seit einiger Zeit alles immer "Hammer" ist, und ob man das nun groß- oder kleinschreiben sollte. Denn die Frage lautet ja: "Wie sieht das aus?" "Das sieht Hammer/ hammer aus." Also ein Wiewort, ein Adjektiv, klassischerweise kleingeschrieben. Aber das führt jetzt echt zu weid.

Quelle: n-tv.de