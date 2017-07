Unterhaltung

Fernab von großem Rummel: Uwe Ochsenknecht und Kiki haben Ja gesagt

Mit viel Blumen und einem Hauch Nostalgie hat Schauspieler Uwe Ochsenknecht seine Freundin Kiki geheiratet. Für die Trauung nimmt das Paar Reißaus nach Hessen und feiert die Hochzeit, die sich die beiden immer gewünscht haben.

Uwe Ochsenknecht und Freundin Kirsten Viebrock haben sich klammheimlich das Ja-Wort gegeben. Laut Bild-Zeitung ließ sich das Paar in einem kleinen Städtchen in Südhessen trauen. Bei strahlendem Sonnenschein rollte Ochsenknecht in hippiesker Aufmache im alten blumenverzierten VW-Bulli vor das Standesamt in Zwingenberg.

Die Feier fand mit nur 25 Gästen im kleinen Kreise statt. Unter den Geladenen waren auch Cheyenne, Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Rocco Stark, die Kinder Ochsenknechts aus früheren Beziehungen. Für den Schauspieler ist es die zweite Ehe.

Der 61-Jährige und jetzt Ehefrau Viebrock sind seit knapp acht Jahren ein Paar. 2009 lernten sie sich die beiden auf Mallorca kennen. Im Mai hatte Ochsenknecht in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" von seinen Hochzeitsplänen berichtet: "Wir machen kein Geheimnis aus unserer Hochzeit, aber wir wollen auf keinen Fall einen großen Rummel". Das hat er nun wahrgemacht.

Quelle: n-tv.de