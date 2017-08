Unterhaltung

Nicht wie Fischer und Berg: Vanessa Mai: Lieber "Tatort" als ins Stadion

Der Schlager boomt in Deutschland. Superstars wie Helene Fischer oder Andrea Berg füllen Stadien, treten mehrmals in hintereinander in der gleichen Arena auf. Für Shootingstar Vanessa Mai ein Unding.

Schlagersängerin Vanessa Mai will im Gegensatz zu ihren Schlagerkolleginnen Andrea Berg oder Helene Fischer keine großen Stadionkonzerte geben. "Um Gottes Willen. So etwas plane ich erst gar nicht", sagte Mai dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Auch fünfmal hintereinander in einer Arena aufzutreten wie Helene Fischer im Oktober in Köln sei nicht ihr Ding. "Für mich wäre das nichts. Jeder Auftritt sollte etwas Besonderes sein."

Selbst beim Heimspiel in ihrer schwäbischen Heimat Backnang machte Mai vergangenes Wochenende demnach keine Ausnahme: Für die ausverkaufte Sommer-Party gab es trotz vieler Fanwünsche kein Zusatzkonzert.

Eine klare Absage erteilt Mai auch einem Auftritt im RTL-Dschungelcamp: "Klares Nein. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte." Eine Rolle im Fernsehkrimi "Tatort" - wie sie bereits Schlagerstars wie Helene Fischer oder Roland Kaiser hatten - fände Mai dagegen gut: "Da würde ich gerne mal mitmachen."

Quelle: n-tv.de