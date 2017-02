Unterhaltung

Von DSDS zu "Let's Dance": Vanessa Mai wirbelt übers Parkett

Tanzt Vanessa Mai in den Mai? Das entscheiden am Ende die Jury und die Zuschauer. Fest steht allerdings schon mal, dass die Sängerin bei der zehnten Staffel von "Let's Dance" im März mit an den Start gehen wird.

Das Gerücht machte bereits die Runde, nun ist es bestätigt: Auch Schlagersängerin Vanessa Mai gehört bei der Jubiläumsstaffel von "Let's Dance" zum Kreis der Kandidaten. Das gab RTL bekannt.

Damit bleibt Mai dem Sender weiterhin treu. Schließlich saß sie im vergangenen Jahr bereits an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Ihren Platz hat in der aktuellen Staffel allerdings Youtube-Star Shirin David eingenommen, nachdem sich Mai zunächst eine TV-Auszeit nehmen wollte, um sich wieder verstärkt auf ihre Musik und Live-Auftritte zu konzentrieren.

Wer folgt auf Victoria Swarovski?

Mit welchem professionellen Tanzpartner die erfolgreiche Sängerin um die Krone als "Dancing Star 2017" kämpfen wird, entscheidet sich in der Kennenlernshow "Let's Dance - Wer tanzt mit wem?", die am 24. Februar bei RTL ausgestrahlt wird. Richtig los geht es dann am 17. März.

Neben Mai werden auch Moderator Jörg Draeger, Volkmusik-Star Maxi Arland, Schauspielerin Cheyenne Pahde, Komiker Faisal Kawusi, die beiden Sänger Gil Ofarim und Bastiaan Ragas, die Models Ann-Kathrin Brömmel und Angelina Kirsch, It-Girl Chiara Ohoven, Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma und Profiboxerin Susi Kentikian über das Tanzparkett wirbeln. Das war bereits vorher durchgesickert.

Präsentiert wird die Show wie immer von Daniel Hartwich und Sylvie Meis. In der Jury sitzen auch in diesem Jahr wieder Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Im vergangenen Jahr hatte die Schmuck-Erbin Victoria Swarovski das Format mit ihrem Tanzpartner Erich Klann gewonnen.

Quelle: n-tv.de