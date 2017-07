Unterhaltung

Curvy Supermodel - der Auftakt: "Verführt uns, seid sexy Pralinen!"

Von Verena Maria Dittrich

Zoey würde sich am liebsten selbst vernaschen, Endurance mag ihren großen Po und Roksana lässt auf der Pferderennbahn fast alle Hüllen fallen. Es ist wieder Curvy-Supermodel-Zeit! Nur wie war das noch gleich mit der großen Revolution?

Ich habe einfach diese gewisse Ausstrahlung und das Körpergefühl; meine Haut ist voll gut, mein Selbstbewusstsein nehme ich aus dem Spiegel", sagt Zoey, eine zwanzig Jahre alte Marilyn-Monroe-Kopie, die von ihrem Spiegelbild so angetan ist, dass sie dabei unweigerlich an Bufallo Bill aus "Schweigen der Lämmer" erinnert, der in freudiger Erregung zu sich selbst sagt, Zitat: "Ich würd' mich ficken".

Deutschland sucht wieder das erfolgreichste Curvy Supermodel. Weil die Jury (bestehend aus Massimo-Antänzerin Angelina Kirsch, Model-Agent Peyman, Giovanni Zarella-Gattin, Jana Ina und Catwalk-Erklärbär Carlo Castro) hofft, in der Kurvenshow die "Anführerin einer großen Revolution" zu finden, wird im Auftakt der zweiten Staffel "massig" aufgefahren.

Hasen staksen auf dem Rasen

Es ist nämlich so, dass sich "wahnsinnig viele Mädchen" beworben haben. Die Gewinnerin darf - "Waaaahnsinn!" - allen Ernstes nach New York reisen, ihren Body in einem Werbespot beklatschen und in Peymans Modelfirma auf ihre eigene Sedcard gucken. Klar, dass frau auf so ein Luxusleben natürlich unheimlich scharf ist.

Um eine Eintrittskarte für die Show, das sogenannte "Goldene Ticket", zu erhaschen, müssen die aufgeregten Hasen und "Schätze", die zu Hunderten angestakst sind, einen "Walk" hinlegen. In Absatzschuhen. Auf dem Rasen einer - ja, tatsächlich - Pferderennbahn. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Diese erste "schwere Herausforderung" ist ein verdammt "hartes Ranking". Vor allem Peyman erwartet "viele Kurven" und Models, die sich "aus der Masse hervorheben und jede Delle an sich lieben".

Man scheint es auf den Vergleich förmlich anzulegen: Etliche Mädchen werden schon während des "Walks" ausrangiert wie ein altes Brauereipferd ("Beine zu kurz, keine Ausstrahlung, zu wenig Lebensfreude"). Nur einige Dutzend schaffen es in die "Audition".

"Wow, du kannst laufen!"

Mit dabei ist auch die sehr schöne, geheimnisvolle Hanna aus Köln, die es mit ihrer Schilddrüsenunterfunktion definitiv verdient hat, dass ihr hartes Schicksal mit trauriger Klaviermusik unterlegt wird. "Aber hey", sagt Catwalk-Castro denglisch verzückt: "Ich mag dein Gesicht, du bist so californiagirllike", und: "wow, du kannst laufen!" Das muss man sich mal vorstellen: Es gibt auf dieser Welt tatsächlich Frauen, die von ganz alleine ein Bein vor das andere heben können.

Auch die samthäutige Endurance kann überzeugen. Kein Wunder, die Frau mit dem ausdrucksstarken Namen ist auch sonst komplett "bodylicious".

Weil all diese "funkelnden Rohdiamanten" aber noch nicht geschliffen sind, ist Zickenalarm vorprogrammiert. Vor allem an "Knalltüte" Melina haben einige ihrer Kontrahentinnen keinen Narren gefressen. Weil die Bildungsferne der tollpatschigen Blondine pisaturmhoch scheint, wird sie in der ersten Challenge des Recalls, in den es lediglich dreißig Girls geschafft haben, gedisst bis Tränen kullern.

Im Gruppenshooting sollen "die Mädels" sich als "lebende, sexy Pralinen" präsentieren. Dafür müssen sie in einen bassinähnlichen Bottich krabbeln, sich dort aneinanderlümmeln und lasziv in die Kamera über ihnen schauen. Oder wie Peyman zu sagen pflegt: "Kleine Schachtel, große Masse - das bitte als sexy Pralinenschachtel zusammenbringen."

Problem: Wie die Terrier kläffen die Geshooteten sich beim lasziven Rumlümmeln einander an. Die eine regt sich auf, sie habe von der anderen die Hacken im Gesicht und sowieso macht Melina sich schon wieder viel zu breit.

"Ich finde dich einfach nur rund"

Dabei versteht Jury-Frau Kirsch überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Auf den entstandenen Fotos sieht sie "nicht eine, die gerade ist. Ich sehe überall Kurven!"

"Einfach nur wow, wie divamäßig wir rüberkommen", ergänzt "Divaface" Endurance und Coach Castro ergänzt: "Ich finde dich einfach nur rund."

Und diese jungen Frauen, die teilweise den Eindruck machen, keinen geraden Satz zustande bringen zu können, sollen unsere schlankgesinnte Gesellschaft "revolutionieren"? Halbe Kinder, wie "Pillipalli Roksana", die, "ganz äährlisch jetz' schon von Kind aus Model werden wollte".

Vorzeigekurve Kirsch wünscht sich willensstarke Powerfrauen mit Lebensfreude. Die Standhaftigkeit dieser Frauen besteht dann primär darin, artig das Hirn zu entkernen, wenn man(n) es ihnen sagt und professionell verführerisch in die Kamera zu lächeln. Ein Drops, Pardon, eine Praline, die auch in der Plus-Size-Welt wohl lange nicht gelutscht sein wird.

Quelle: n-tv.de