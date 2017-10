Unterhaltung

Wirbel um Foto in Strapsen: Verhöhnt Sophia Thomalla Weinstein-Opfer?

Sophias Thomalla sorgt gern für Aufsehen. Das glückt ihr auch mit einem neuen Schnappschuss bei Instagram. Doch nicht nur, weil sie darauf in Strapsen zu sehen ist. Für Furore sorgt vor allem der Kommentar der 28-Jährigen zu dem Bild.

Oh là là, Sophia Thomalla! Das wäre eigentlich wieder einmal die erste Reaktion, die einem mit Blick auf einen ihrer jüngsten Instagram-Posts in den Sinn käme. Schließlich zeigt sich die Berlinerin auf dem Schnappschuss erneut extrem sexy - mit viel Bein, umhüllt von schwarzen Strapsen mit Spitze.

Thomalla sitzt in einer leicht anrüchigen Pose auf dem Bett. Ihren tätowierten linken Arm stützt sie lässig auf ihr Knie. Ihr Blick ist lasziv in die Kamera gerichtet. Doch es ist in diesem Fall nicht in erster Linie das Bild, das Brisanz besitzt. Es ist nach Ansicht vieler Nutzer der Kommentar, den die 28-Jährige dazu geschrieben hat: "Der wahre Grund, warum ich die Rolle bekommen hab."

In einer Zeit, in der die Showbranche international von dem Missbrauchsskandal um Filmproduzent Harvey Weinstein erschüttert und landauf, landab über sexuelle Übergriffe und Belästigungen diskutiert wird, stellt sich die Frage: Was will uns Thomalla damit sagen? Macht sie sich gar über die Missbrauchsopfer lustig?

"Du geile Sau"

"Unzähligen Frauen wurde das Leben bei der Suche zum beruflichen Erfolg zerstört. Sie wurden hintergangen, missbraucht und verängstigt. Es ist ein starkes Anzeichen für Ihren geringen Verstand, sich darüber lustig zu machen", echauffierte sich etwa eine Instagram-Nutzerin über den Post. Ein anderer Kommentar lautete indes: "Es ist immer toll eine schöne Frau zu sehen, aber dein Text ist einfach peinlich und unangebracht."

Zugleich sackte Thomalla in nur einem Tag auch mehr als 70.000 Likes für ihren Beitrag ein. Und natürlich gab es auch positive Kommentare zu dem Bild: "Sündhaft schön", "Tolle Frau", "So hot" oder "Aufregend! Kabelbrand im Herzschrittmacher" gehören dabei noch zu den netten und lustigen Anmerkungen. Andere Kommentare scheinen dagegen zu bestätigen, weshalb die Sexismus-Debatte gerade nur allzu berechtigt geführt wird. Dann etwa, wenn Nutzer meinen, das Bild mit Äußerungen wie "Du Miststück", "Du geile Sau" oder "Schade, dass ich keine Rolle mehr zu vergeben habe" versehen zu müssen. Vielleicht wollte Thomalla ja genau das demonstrieren?

Quelle: n-tv.de