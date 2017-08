Unterhaltung

"Ich fühle mich verarscht!": Verlierer ätzt gegen die "Bachelorette"

Am Ende kann es nur einen geben. Und für Jessica Paszka ist das ihr Rocker David. Doch nicht jeder freut sich mit dem neuen Traumpaar. Einer der Verlierer verkraftet sein Ausscheiden gar nicht gut - und macht der Bachelorette in einem Interview schwere Vorwürfe.

Seit Mittwochabend ist offiziell, wer die letzte Rose von Jessica Paszka bekommen hat. Niklas Schröder ist es nicht. Der 28-Jährige kam zwar unter die Top drei, musste sich dann aber ohne Rose verabschieden. Stattdessen hat sich die diesjährige Bachelorette für Band-Mitglied David Friedrich entschieden. Auch ein paar Wochen nach Drehschluss sollen die beiden noch immer ein Paar sein.

Dass beim "Bachelor" oder bei der "Bachelorette" kurz vor Ende oft Herzen gebrochen werden, haben schon etliche Reaktionen von verschiedenen Ex-Kandidaten gezeigt. So auch in dieser Staffel: Geschockt von der Entscheidung der Bachelorette ist vor allem Schröder. In einem Interview mit dem Portal Promiflash macht er seinen Ärger über ihren Korb öffentlich: "Also, in dem Augenblick, wo ich die Rose nicht bekommen habe, fühlt man sich ganz klar verarscht."

Obwohl seit den finalen Dreharbeiten bereits ein paar Wochen vergangen sind: mit der Sache abgeschlossen scheint Schröder noch nicht zu haben: "Man stellt die Aussagen, die getroffen wurden, in Frage - vor der Kamera und auch beim Dream-Date ohne Kameras. Wir waren ja alleine und das, was da gesagt wurde, muss ich in Frage stellen. Und das tue ich heute noch."

Falsches Bild im TV vermittelt?

Schröder, der in einem voreiligen Geständnis zugab, dass er Paszka sofort heiraten würde, machte sich während der Show nur wenige Fans. Mehrmals bot er ihr während der Sendung an, durchzubrennen und fiel durch seinen eindringlichen Blick und seine Launen negativ bei den Zuschauern auf.

Unterstützung bekommt er dagegen von seinen Mitstreitern Sebastian Fobe, Johannes Haller und Michael Bauer. In einem Live-Video verteidigen sie den Osnabrücker und können die Kritik nicht nachvollziehen. Bauer ist überzeugt, dass den TV-Zuschauern ein falsches Bild vermittelt wurde: "Ich verstehe nicht, wieso Nick so dargestellt wurde, wieso die Leute so reagieren. Nick ist ein megaherzlicher Typ", nimmt Bauer ihn in Schutz.

Auch über Gewinner Friedrich haben die drei Kandidaten nur Gutes zu sagen. "David ist eine ehrliche Haut, ein herzlicher Mensch", sagt Bauer in die Kamera. Er, sowie Fobe und Haller gönnen ihm den Sieg. Bleibt abzuwarten, ob sich ihr Freund Schröder dem Statement irgendwann anschließen kann.

