Folgen des Terrors: Verschärfte Kontrollen bei Depeche Mode

Sicherheit geht vor, deswegen müssen sich Konzertbesucher hierzulande auf stärkere Kontrollen einstellen. Ein Auftritt von Depeche Mode wird von einer Anti-Terroreinheit gesichert.

Die jüngsten Terroranschläge von Manchester und London haben auch in Deutschland Konsequenzen. Ganz aktuell bekommen dies die Fans der britischen Synthie-Pop-Gruppe Depeche Mode zu spüren. Wie der Konzertveranstalter auf der offiziellen Webseite mitteilte, gelten bei den kommenden Konzerten in den deutschen Städten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Beim Konzert in Dresden auf der Festwiese Ostragehege waren demnach etwa "als Reaktion auf den Anschlag in London spezielle Interventionskräfte im Einsatz, die für den Anti-Terrorkampf ausgebildet sind".

"Erschreckt euch also nicht, wenn ihr auf gepanzerte Fahrzeuge und Menschen mit Maschinenpistolen trefft: Diese Männer und Frauen sorgen für eure Sicherheit", war beim deutschsprachigen Portal "depechemode.de" zu lesen.

Depeche Mode spielen im Rahmen ihrer "Gobal Spirit Tour" innerhalb der kommenden Tage noch weitere Konzerte in Deutschland - am Freitag, den 9. Juni, in München im Olympiastadion und am 11. und 12. Juni in Hannover in der HDI-Arena.

Metalldetektoren und Bodychecks

Bei allen Events sind den Sicherheitsrichtlinien zufolge größere Taschen sowie Rucksäcke verboten. Die Fans werden gebeten, nur das Nötigste wie "Handys, Schlüsselbunde und Portemonnaies bzw. kleinere Kosmetiktäschchen" mitzubringen. Auf lange Wartezeiten an den Eingängen sollten sich Konzertbesucher laut Veranstalter trotzdem einstellen. Zur Kontrolle werden außerdem Metalldetektoren eingesetzt und Bodychecks vorgenommen, heißt es.

Depeche Mode begeistern seit den 80er Jahren überall auf der Welt Fans mit ihrer Musik. Die Briten sind bekannt für Hits wie "Strange Love", "Enjoy the Silence" oder "Personal Jesus".

