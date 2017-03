Unterhaltung

Spice Girl beim Carpool Karaoke: Victoria Beckham singt wieder

Ein Comeback mit den Spice Girls schließt Victoria Beckham seit vielen Jahren kategorisch aus. Dennoch traut sie sich nun, noch einmal ihre Gesangsstimme zu erheben. Dafür muss sie aber schon jemand mit dem Auto abholen.

Komiker und "The Late Late Show"-Moderator James Corden ist mal wieder ein Coup gelungen. Regelmäßig bringt er die Stars dazu, mit ihm beim "Carpool Karaoke" zu singen und dabei auch das eine oder andere intime Detail auszuplaudern. Nach Show-Größen wie Lady Gaga, Justin Bieber oder vor nicht allzu langer Zeit auch Madonna hat nun Ex-Spice-Girl Victoria Beckham mit dem Entertainer eine Spritztour unternommen.

Beckham brachte in den sozialen Netzwerken einen Video-Zusammenschnitt in Umlauf, der sie in den Vorbereitungen auf die Sendung zeigt. Nachdem die Maskenbildner sie mit Lippenstift und Haarspray bearbeitet haben, ist die 42-Jährige im Auto zu sehen. "Also wir sind hier, um 'Carpool Karaoke' aufzunehmen", klärt sie auf. Kurz darauf steigt Corden freudestrahlend zu ihr in den Wagen. Mehr wird in dem kurzen Clip noch nicht verraten.

Spice Girls im Karaoke-Modus

Unklar ist noch, wann das vollständige Video zu sehen sein wird. Und auch auf mögliche Reaktionen von Beckhams früheren Kolleginnen bei den Spice Girls darf man gespannt sein, wenn sie nun die alten Hits der Gruppe doch noch einmal in einer Karaoke-Version zum Besten gibt.

Die 1994 gegründeten Spice Girls hatten sich 2001 aufgelöst. 2007 gaben sie noch einmal ein kurzes Comeback. Zudem absolvierten alle fünf Mitglieder einen weiteren gemeinsamen Auftritt bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2012 in London.

Darüber hinaus hat Beckham einer Reunion mit ihren einstigen Mitstreiterinnen jedoch in den vergangenen Jahren immer wieder eine Absage erteilt. Stattdessen wollte sich die Mutter von vier Kindern, die sie mit Ex-Fußballer David Beckham hat, auf ihre Familie und ihre Karriere als Modedesignerin konzentrieren.

Quelle: n-tv.de