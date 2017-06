Unterhaltung

Jetzt ermittelt die Polizei: Video bringt Verona Pooth in Erklärungsnot

Eigentlich will Verona Pooth nur einen morgendlichen Gruß an ihre Facebook-Fans senden. Weil sie dabei aber gegen einige Verkehrsregeln verstößt, sind diese nur mäßig begeistert - und verständigen sogar die Polizei.

Aufgrund eines Facebook-Posts ermittelt die Düsseldorfer Polizei jetzt gegen Moderatorin Verona Pooth. Das 16-Sekunden-Video zeigt die 49-Jährige während der Fahrt am Steuer eines Autos. Gut gelaunt, aber anscheinend nicht angeschnallt und mit nur einer Hand am Lenkrad wünscht sie ihren Facebook-Fans einen "Guten Morgen".

Das Video hatte Pooth auf ihrer Facebook-Seite hochgeladen. Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Facebook-Community wurde nun auch die Düsseldorfer Polizei darauf aufmerksam. Zwar seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, sollte das Video aber auf öffentlicher Straße entstanden sei, werde Pooth mit einem Verfahren rechnen müssen, kündigte die zuständige Behörde an. Je nachdem, was ihr nachzuweisen ist, droht dem Werbe-Star ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro für das Fahren ohne Gurt sowie 60 Euro und ein Punkt für die Handynutzung während der Fahrt.

Etliche Betrachter des Videos zeigten sich in den Kommentaren wenig begeistert. So schreibt zum Beispiel ein Facebook-Nutzer: "Verona was machst du da? Mit dem Handy spielen, nicht angeschnallt und die Augen nicht auf den Straßenverkehr gerichtet, lustig ist anders."

Pooth hat dagegen schon eine Erklärung zu dem vermeintlichen Selfie-Video parat. Gegenüber der "Bild" sagte sie: "Voll guter Laune hat meine Freundin mich gefilmt heute Morgen auf dem Weg zum Eis-Essen. Und angeschnallt habe ich mich auch, als ich vom Parkplatz fuhr. Herrlich, dieses Wetter." Das Video hat die Moderatorin inzwischen vorsichtshalber trotzdem von ihrer Facebook-Seite gelöscht.

Quelle: n-tv.de