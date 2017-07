Unterhaltung

Zaster-Lawine bei "The Wall": Vom Glück der Mausepupse

von Verena Maria Dittrich

Peggy kennt keine Mallorca-Akne und Donald Trump geht zum Frühstück ins Wunderland. "Die Kuschis" machen "Buschi" wuschig. "The Wall" ist Freund und Feind zugleich. Was würden Sie mit 250.000 Euro machen?

"Herzlich willkommen im Epizentrum der Gefühlsausbrüche", sagt Moderator "Buschi" im jungpionierfarbenen Wams enthusiastisch. Da ahnt das "The Wall"-Chefgesicht aber noch nicht, dass die neue RTL-Spielshow dank der schnurpsigen Kandidaten, die bei der bunten Ball-Chose mitmischen, gleich allerfeinste Trash-Blüten treiben wird.

Den Auftakt zu einer neuen Spielrunde machen die "Kuschis", das sind die blonde Peggy und ihr "Mausepups", der Jens. Das Paar aus Penzing, das sich nach Jahren der Ehe noch immer gegenseitig mit "Schatz" anspricht, hat Kind und Kegel unterstützend im Schlepptau, sogar den "Jason - das ist unser kleener Breakdancer".

Isolation für "die einzigste Frau"

Peggy, powerrangermäßig im pinken Shirt mit schwarzem Stretchgürtel, neigt, wie "Buschi" anmerkt, "ein bisschen zum Quieken", aber als "Fußballtrainergattin" ist das okay, findet Ehemann "Kuschi", der ja auch immer "sehr hibbelig" am Rasenrand steht.

Gleich in der ersten Runde beginnt Peggy-Maus bei einer erspielten Summe von 18.000 Euro so zu hyperventilieren, dass "Kuschi" kuscht und die Blondine für das nächste Spiel "in die Isolation" schickt, wo "sie nicht sieht, was sich vor der "Wall" abspielt" und "konzentriert Quizfragen beantworten muss".

Als "einzigste Frau" und "Chefin der Familie" nimmt die Peggy diese Herausforderung an wie eine Zalando-Lieferung pinker T-Shirts. Problem: Frau "Chefin" ist, wie ihr Mann zugibt, auf gewissen Themen-Gebieten nicht das schärfste Messer im Besteckkasten. Geografie sei nicht so ihr Fall, "in Mathe und Politik ist sie auch nicht so gut". Dafür drückt die Peggy ihrem Mann "alle Daumen, die sie hat".

Während die Lady in Pink sich in der Isolation das Köpfchen darüber zerbricht, ob Donald Trump zum Frühstück zu Tiffany oder ins Wunderland geht, schreit Gatte "Kuschi" neben "Buschi" die von der Wand kullernden Bälle an: "rüberrüüüüüüberrüber!" - eine Taktik, die die gehörlosen Bälle natürlich nicht wahrnehmen und frech dorthin plumpsen, wo sie der "Kuschi" überhaupt nicht haben will.

Mallorca-Akne vs. Elba-Schorf

Heißt: alles auf Null nach Runde Zwei für "die beste Mama" und "Schatz". Dafür gibt es Liebesbekundungen en masse: "Schatz, ich liebe dich, Schatz, Schatz, Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich, Schatz, oh, ich liebe dich". Vermutung: "Mausepups" und Schatz sind sehr große Fans von "Clowns und Helden". Weil das so rührselig ist, müssen sie auch nicht wissen, was eine "Mallorca-Akne" ist - nämlich so etwas Ähnliches wie "Elba-Schorf". Egal welcher Art: Pickel sind Feinde, die lassen sich nicht - etwa wie Kohle - herrlich verprassen, sondern nur elendiglich ausdrücken.

Am Ende gehen die "Mausepupsis" aber aufs Ganze und zocken: Der in der letzten Runde erspielte Zaster wird notfalls verjubelt, Sicherheit ist was für Scheckbuch-Barbies, nicht für Peggy. Und so erspielen die lieben Liebenden tatsächlich eine knappe Viertel Million Euro. "Geh zu deinem unglaublichen Mann", sagt "Buschi" "mit Pippi in den Augen."

Ein "Om" für gute Nerven

Auch die Geschwister Anne und André würden zu gern ein paar Euronen erspielen. Die taffe Verwaltungsbeamtin mit Mireille-Mathieu-Gedächtnisfrisur und ihr Bruder sind Gruppenführer bei der Feuerwehr und könnten "The Wall" spritzschlauchtechnisch verdammt gefährlich werden, sollten die Bälle nicht spuren.

Das anfängliche Credo der Geschwister: Die Bälle auf ihrem Weg ins Cash-Türchen anfeuern. "Rechts, rechts, nein, nein, links, links!" Aber schnell besinnen sie sich dessen, was sie bei der Feuerwehr gelernt haben und blasen ein tief durchdringendes, transzendentes "Om" durchs imaginäre Shankha-Schneckenhorn. Mit diesem Mantra begibt Feuerwehrmann André sich, wie auch schon seine Vorgängerin, die pinke Peggy, in Isolation.

Das gesamte Spiel über machen die Geschwister den Eindruck, als sei "The Wall" für sie eine Feelgood-Feuer-Übung. Keine Spur von Fracksausen. Schon die Gottheit aller Feuerwehrmänner, der kleine Drache Grisu sagte: Als Feuerwehrmann muss man stets eines: Nerven behalten.

Und so erspielen sich Anne und André mit relaxter Schluffi-Attitüde jede Menge Schotter und rasten bei einer Gewinnsumme von 274.000 Euro nur mit sekundenkurzer Grandeur aus. Es könnte schließlich sein, dass sie das unverhofft auflodernde Feuer in "Buschis" Moderatorenherz schnell wieder in Schach bringen müssen.

Quelle: n-tv.de