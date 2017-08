Unterhaltung

Sexy Cowgirl, die Candice!: Wäsche-Model zeigt Po

Ja, ist denn etwa schon Weihnachten? In der Bergidylle des amerikanischen Aspen räkelt sich derzeit die Crème de la Crème der Unterwäsche-Models. Das Motto: Cowgirls - im Fokus stehen hübsche Hintern.

Ein langer Ritt könnte in dem Outfit unbequem werden, aber höllisch gut aussehen tut es - da kann man nichts sagen. Der Unterwäsche-Gigant Victoria's Secret hat seine Engel ins amerikanische Aspen geschickt und dort in Cowgirls verwandelt. An den schönsten Körpern der Welt trifft Leder auf Spitze und Wallemähne auf Hut.

Eine scheint das Rollenspiel ganz besonders zu genießen: Candice Swanepoel. Die 28-Jährige ist seit Kurzem zurück aus der Baby-Pause und zeigt sich nun nicht mehr nur ihrem Verlobten, dem brasilianischen Model Hermann Nicoli, von ihrer besten Seite.

"Ich lebe meine Cowgirl-Fantasien aus", schreibt Swanepoel unter einem von vielen Instagram-Posts zum sexy Shooting in den Bergen. Sie posiert nur mit einem schwarzen Spitzenslip, Lederjacke und Hut bekleidet.

Für besondere Aufmerksamkeit dürften allerdings zwei kurze Video-Clips sorgen, auf denen Swanepoel ihr Hinterteil gekonnt in Szene setzt. Das Model trägt zu ihrem Wäscheset nur Chaps, die typischen Cowboy-Beinkleider ohne Gesäßbesatz.

Scharfer Nachwuchs

In einem Video wirft Swanepoel lasziv den Blick über die Schulter. Ein anderes Video zeigt nicht mehr die ganze Frau, sondern fokussiert sich auf ihren Po, den die Dame ordentlich ins Schwingen bringt.

Ganz schön harte Konkurrenz für die übrigens Victoia's-Secret-Engel, wie die offiziellen Markenbotschafterinnen des Labels genannt werden. Die alte Riege bestehend aus Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Lily Aldridge hat bei dem Shooting zwar pausiert, doch dafür geben die Nachwuchsengel alles und fluten Instagram mit vereinten Kräften mit sexy Aufnahmen im Stöffchen ihres Arbeitgebers.

Quelle: n-tv.de