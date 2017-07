Unterhaltung

Liebe light: War's das mit den Beckhams?

Sie zählen zu den Vorzeigepaaren unter den Promis, doch bei Victoria und David Beckham soll es heftig kriseln. Zweisamkeit auf Instagram, getrennte Schlafzimmer im echten Leben - die Situation macht stutzig.

Stolze fünf Millionen Pfund (5,6 Millionen Euro) haben Victoria und David Beckham erst kürzlich für ein Landhaus springen lassen. Unter Superreichen muss eine gemeinsame Investition allerdings nicht unbedingt sichere Verhältnisse in der Beziehung bedeuten. Die britische Zeitung "Daily Mail" will erfahren haben, dass die Eheleute in der Immobilie in der Nähe von Chipping Norton getrennte Bereiche beziehen.

Die Wohnbereiche haben demnach die gleiche Größe und sind jeweils mit Küche, Schlafzimmern und eigenem Garten ausgestattet. Eine ungewöhnliche Wohnsituation, wenn man bedenkt, dass das Paar ohnehin viel Zeit getrennt voneinander verbringt.

Victoria Beckham, einst Girl-Group-Star der "Spice Girls", arbeitet seit Jahren intensiv am Ausbau ihres Modeimperiums. David Beckham hingegen genießt seinen Ruhestand und soll des Öfteren mal genüsslich Partys feiern.

Rückzugsort im Streitfall

Die Beckhams sind bereits seit über 18 Jahren verheiratet. Zum Hochzeitstag am 4. Juli erinnerte Victoria Beckham auf Instagram mit einem Foto von der Zeremonie an diesen wichtigen Moment. Sie und ihr Mann haben vier Kinder, den 18-jährigen Brooklyn, den 14-jährigen Romeo, den 12-jährigen Cruz und die sechsjährige Harper.

Vielleicht ist die Entscheidung, separate Wohnbereiche zu beziehen, auch einfach das Ergebnis jahrelanger Konflikterfahrung. "Es funktioniert sehr gut für David, Victoria und die Kinder", zitiert "Daily Mail" einen Informanten. "Wenn sie einander auf den Geist gehen, können sie sich zurückziehen." Wer sich so eine kostspielige Problemlösung leisten kann, weiß sich wohl glücklich zu schätzen.

Quelle: n-tv.de