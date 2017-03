Unterhaltung

Uwe Seeler erhält Krebs-Diagnose: "Warten, ob der Tumor gestreut hat"

Nicht nur die Hamburger Fußball-Welt bangt um "Uns Uwe". HSV-Idol Uwe Seeler muss sich nach der Entdeckung eines bösartigen Tumors einer Krebs-Operation unterziehen. Ob er damit die Krankheit schon besiegt hat, ist ungewiss.

Fußball-Legende Uwe Seeler hat sich einen bösartigen Tumor am Rücken entfernen lassen müssen. Der Eingriff bei der Vereinsikone des Bundesligisten Hamburger SV erfolgte nach dessen Angaben bereits in der vergangenen Woche. Der 80-Jährige hat die Operation anscheinend gut überstanden.

"Jetzt muss ich auf die Ergebnisse warten, ob der Tumor gestreut hat oder nicht", so Seeler gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich drücke mir selbst die Daumen. Aber ich denke, alles wird gut gehen. Ich bin optimistisch."

Ein "Loch" im Rücken

Seit etwa zwei Jahren habe er "ein Loch hinten im Rücken - oben an der rechten Schulter", sagte Seeler zudem der "Hamburger Morgenpost". "Das wollte einfach nicht zuwachsen." Schließlich sei festgestellt worden, dass es sich um einen Tumor handelte. "Der ist mir in einer Eppendorfer Privatklinik entfernt worden", so der Ex-Fußballer.

Er sei schnell wieder zu Hause gewesen, habe aber ein Fahrverbot wegen der Bewegungseinschränkung erhalten, sagte Seeler. Die Vollnarkose habe ihm dabei zugesetzt: "Das steckt man in meinem Alter nicht so leicht weg." Er hoffe, dass die Stelle endlich zuwächst: "Ich brauche immerhin nur noch ein kleines Pflaster."

Einmal HSV, immer HSV

Bereits Anfang Februar war bei Seeler eine Narbe am Rücken neu genäht worden. Sie bereitete ihm seit einem schweren Auto-Unfall im Jahr 2010 Probleme.

In seiner aktiven Zeit zwischen 1953 und 1972 absolvierte Seeler 476 Spiele für den HSV, in denen er über 400 Tore schoss. Auch für die deutsche Nationalmannschaft stürmte der gebürtige Hamburger von 1954 bis 1970 viele Jahre, ohne jedoch je einen Titel mit ihr zu gewinnen. In seiner Heimatstadt wird Seeler verehrt und liebevoll "Uns Uwe" genannt.

Quelle: n-tv.de