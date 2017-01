Unterhaltung

Helena Fürst feiert Verlobung: Warum schickst du mich in die Hölle?

Im Dschungelcamp erhielt Helena Fürst den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Höllena". Doch zu jedem Topf gibt es ja bekanntlich auch einen passenden Deckel. Und so könnten für die 42-Jährige tatsächlich bald die Hochzeitsglocken läuten.

So ein Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Beim Gedanken an eine Hochzeit mit Helena Fürst mag manch einem spontan der alte Schlager von Wolle Petry durch den Kopf schießen. Aber jetzt mal halblang! Fürst hat schließlich bestimmt auch ihre guten Seiten - auch wenn sie die bei ihrem Ausflug ins Dschungelcamp im vergangenen Jahr vielleicht nicht so recht zu zeigen wusste.

Schlagersänger Ennesto Monté jedenfalls scheint entweder auf Teufelchen zu stehen oder eben auch das Engelsgesicht von "Höllena", wie die 42-Jährige dereinst im Camp umgetauft wurde, kennengelernt zu haben. Seit rund drei Monaten ist er mit der ehemaligen "Anwältin der Armen" liiert. Und dabei soll es allem Anschein nach nicht bleiben.

Tinder? Ebay!

So verkündete Fürst nun via Facebook, sie und der drei Jahre jüngere Monté hätten sich verlobt. "Ennesto Monté und ich denken, das Jahr sollte mit den wichtigen Menschen starten. Wir haben den nächsten Schritt gewagt und feiern heute Verlobung", schrieb die frühere Reality-TV-Moderatorin in dem sozialen Netzwerk. Dazu postete sie zwei Schnappschüsse, die zeigen, wie sie mit ihrem Lover und ihrer Mutter die Verlobung mit Sekt begießt.

Möglicherweise steht der Beziehung, die skurril begonnen hatte und bis dato auch krude verlief, damit nun tatsächlich ein Happy End bevor. Monté hatte im Oktober bei der Auktionsplattform Ebay ein Date mit Fürst ersteigert. Nachdem es zwischen ihm und ihr gefunkt hatte, folgte nur kurz darauf die Trennung - mit einem Geständnis Montés, alles sei nur ein PR-Gag gewesen. Doch wenig später fand das Paar erneut zusammen und steuert nun womöglich sogar den Ehehafen an.

Oder heißt es am Ende doch: Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen? Wir bleiben dran.

Quelle: n-tv.de