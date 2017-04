Unterhaltung

Remake von "Dirty Dancing": "Warum ziehen sie Swayze so in den Dreck?"

Das haben sich die Macher sicher anders vorgestellt. Der Kultstreifen "Dirty Dancing" soll mit einem Remake ein großes Revival erfahren, wenn auch nur als TV-Film. Doch der erste Trailer zu der Neuauflage stößt auf Empörung, Hohn und Spott.

Es ist nicht nur ein großes, sondern auch ein äußerst ambitioniertes Projekt, an das sich ABC da gewagt hat: Der US-Sender hat ein TV-Remake des 80er-Kultfilms "Dirty Dancing" auf den Weg gebracht.

In der Neuauflage schlüpfen Colt Prattes als "Johnny Castle" und Abigail Breslin als "Baby" in die Rollen der von den Fans heiß geliebten Originaldarsteller Patrick Swayze und Jennifer Grey. Kann das gut gehen? Der erste Trailer zum auf Fernsehbildschirmgröße geschrumpften Film scheint zu zeigen: nein.

In seinen 30 Sekunden zeigt der Appetitmacher neben den neuen Stars vor allem jede Menge eins zu eins neu aufgenommene Szenen aus dem Original - mit dem Wermutstropfen, dass die Bilder tendenziell nicht an das Original heranzureichen scheinen. Auf Twitter ist das Kopfschütteln groß. Und das schon einen Monat, bevor der Streifen am 24. Mai im Fernsehen laufen soll.

"Was soll das?"

"Da gibt es ein Live-TV-Musical von 'Dirty Dancing' und ich verstehe einfach nicht, wer das für eine gute Idee gehalten hat!", beschwert sich eine Nutzerin. "Warum ziehen sie Patrick Swayze so in den Dreck?", meint eine andere mit Blick auf den 2009 an Krebs gestorbenen Darsteller. Und auch ein männlicher Nutzer zeigt sich entsetzt: "Oh mein Gott, was soll das?" Auch in US-Medien war von einem "Alptraum-Trailer" die Rede.

Mit sehr viel ernsteren Problemen hat unterdessen Hauptdarstellerin Breslin kämpfen: Die 21-Jährige hat sich erst Mitte des Monats zum ersten Mal über eine in einer früheren Beziehung durchlittene Vergewaltigung geäußert. Nun erklärte sie auch, weshalb sie die Tat nicht angezeigt hatte: Sie habe sich nicht als Opfer sehen und ihre Familie nicht belasten wollen, schrieb sie auf Instagram. Mittlerweile sei sie in Therapie und mache Fortschritte, versicherte die Schauspielerin.

