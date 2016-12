Unterhaltung

Grabstätte und Erben: Was war George Michaels letzter Wille?

Auch wenn sein Tod überraschend kam, hatte George Michael offenbar seine Angelegenheiten geregelt. Demnach steht der Ort, an dem er beerdigt wird, ebenso fest wie die Personen, die sein Millionenvermögen erben.

Popstar George Michael, der am 25. Dezember überraschend gestorben war, wird offenbar an der Seite seiner Mutter beerdigt. Das berichtet die britische "Sun" unter Berufung auf Freunde der Familie. Michael hatte demnach 1997 nach dem Krebstod seiner Mutter Lesley Panayiotou ein Familiengrab auf dem Londoner Highgate-Friedhof erworben.

Bilderserie Von Elvis Presley bis Bob Marley Die berühmtesten Grabstätten Prominenter

Es sei sein Wunsch gewesen, ebenfalls dort begraben zu werden. Ein Freund habe dem Blatt gesagt, dass Michaels Liebe zu seiner Mutter auch nach deren Tod ungebrochen war. Das Blatt zitiert ihn mit den Worten: "Er sagte immer, dass er hoffte, wieder mit ihr zusammensein zu können." Ein Termin für die Beerdigung steht aber offenbar noch nicht fest.

Unterdessen wird darüber spekuliert, an wen das Vermögen des Pop-Stars fällt, das auf etwa 100 Millionen britische Pfund geschätzt wird. Es wird vermutet, dass sein Partner Fadi Fawaz ebenso einen Anteil erhält wie sein langjähriger früherer Lebensgefährte Kenny Goss.

Außerdem gehören wahrscheinlich seine Patenkinder zu den Erben. Michael war Pate der Kinder des Spandau-Ballet-Frontmannes Martin Kemp. Roman und Harley Kemp könnten ebenso erben wie Geri Halliwells Tochter Bluebell, obwohl deren Pate eigentlich Michaels früherer Partner Kenny Goss ist. Außerdem hatte Michael die Patenschaft über die beiden Kinder eines früheren Kindheitsfreundes, die nun auch zu den wahrscheinlichen Erben gezählt werden.

Weil Michael in den vergangenen Jahren immer wieder an Wohltätigkeitsorganisationen spendete, wird außerdem erwartet, dass ein Teil des Erbes auch ihnen zufließt. Zu Michaels Vermögen gehören Immobilien in England, den USA und Australien, außerdem zahlreiche Kunstwerke, unter anderem von Banksy und Damien Hirst.

Quelle: n-tv.de