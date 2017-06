Unterhaltung

Ganz schön eng: Wayne Carpendale posiert in Badeanzug

Der Sommer ist da, Zeit sich in maximal knapper Bekleidung an irgendeinen Strand zu begeben. Das haben sich auch die Carpendales gedacht. Aber Moment: Irgendwie ist Wayne die Badehose abhanden gekommen.

Wayne Carpendale scheint wohl für jeden Spaß zu haben zu sein. Nun postete der Moderator auf Instagram ein Foto von sich im Badeanzug. Wie es dazu kam? Ganz einfach: Carpendale hat sich den Badeanzug seiner Frau Annemarie ausgeliehen. Auf Instagram schreibt der 40-Jährige zu dem Foto: "Muss mal testen, ob ich in dem Teil genauso viele Likes kriege wie meine Frau #aufibizagehtdas."

Zwar kann sich die Rückansicht des 40-Jährigen durchaus sehen lassen, aber das identische Foto seiner 39-Jährigen Ehefrau zeigt: Die Fans gefällt ihr Schnappschuss besser. Während Wayne gerade einmal 4500 Likes bekommt, hat Annemarie 15.000.

Auch, wenn Waynes Mission da nicht so ganz aufgegangen ist, die Lacher hat er trotzdem auf seiner Seite. So schreiben seine Fans zum Beispiel "Oh mein Gott, ich kann nicht mehr vor Lachen. Super sexy lieber Wayne" und auch Annemarie ist sich sicher: "An Dir sieht's auf jeden Fall viiiiel KNACKIGER aus, mein Schatz".

Das Moderatoren-Paar ist seit 2007 liiert. 2013 heirateten sie auf Ibiza. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden in Sachen Social Media voneinander inspirieren lassen. Vor wenigen Monaten tauchten schon einmal ähnliche Fotos von den beiden auf. Seinerzeit posierten beide im Adams- (beziehungsweise Eva-) Kostüm in New York.

Quelle: n-tv.de