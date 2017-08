Unterhaltung

Geschlagen, gewürgt und bespuckt: Weitere Sex-Vorwürfe gegen R. Kelly

Er will nichts von den Grausamkeiten wissen, die ihm vorgeworfen werden. Nun aber beschuldigt eine weitere Frau R. Kelly. Der Musikstar soll sie als Minderjährige zu sexuellen Handlungen gedrängt haben.

Die Vorwürfe wiegen schwer: R'n'B-Star R. Kelly soll seit Jahren mit minderjährigen Mädchen Sex haben und körperlich wie seelisch Gewalt gegen sie ausüben. Vor etwa einem Monat schrieb das Portal "Buzzfeed", der 50-Jährige halte mehrere junge Frauen in einer Art Sekte fest. Nun meldet sich ebenfalls dort eine junge Frau zu Wort, die berichtet, vor Jahren von R. Kelly misshandelt worden zu sein.

Jerhonda Pace gibt an, ihre Jungfräulichkeit im Alter von 16 Jahren an R. Kelly verloren zu haben. Das Schutzalter im US-Bundesstaat Illinois, in dem der Vorfall stattfand, liegt bei 17 Jahren.

Die mittlerweile 24 Jahre alte Pace hatte ihr Idol 2008 während dessen Prozesses wegen der Herstellung von Kinderpornografie unterstützt. Jemand aus R. Kellys Team soll das Mädchen später via MySpace kontaktiert haben. Die beiden unterhielten Pace zufolge sieben Monate lang eine sexuelle Beziehung.

"Ich musste ihn 'Daddy' nennen", erinnert sich Pace gegen über "Buzzfeed". "Er nannte mich 'Baby'." Sie habe zwei Zöpfe und Schulmädchen-Outfits tragen müssen. Sie habe den Kontakt abgebrochen, nachdem R. Kelly sie geschlagen, gewürgt und bespuckt habe.

"Es erinnert mich an Charles Manson!"

Wieso sie R. Kelly nie angezeigt habe, begründet Pace mit der von ihr empfundenen Aussichtslosigkeit entsprechender Bemühungen. Schließlich war der Star im Kinderpornografie-Prozess freigesprochen worden. Nun allerdings wolle sie ihr Schweigen brechen, auch wenn sie damit gegen eine Unterlassungserklärung verstoße, die sie unterschrieben habe, erzählte Pace "Buzzfeed". Sie wolle Frauen helfen, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Kelly befänden.

"Niemand hat für mich den Mund aufgemacht, als ich das mit ihm durchgemacht habe", wird Pace zitiert. R. Kelly würde Frauen einer Gehirnwäsche unterziehen. "Es erinnert mich an Charles Manson", zog Pace den Vergleich zum verurteilten Sektenführer der 60er Jahre.

Auf Paces Vorwürfe hat R. Kelly bislang nicht reagiert. Dass er einen Kult betreibe, hatte er zuvor allerdings vehement abgestritten. Er werde "konsequent" gegen solche Vorwürfe vorgehen und "seinen Ruf schützen", ließ er über seine Anwältin mitteilen.

Quelle: n-tv.de