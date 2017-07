Unterhaltung

Spaß-Foto wie beim Abschlussball: Wem hält Heidi da die Augen zu?

Sie sieht aus wie eine Femme fatale, die einen schüchternen jungen Mann verführt - dahinter steckt ein Spaß, den Heidi Klum und ein US-Comedian sich gönnten. Der verschaffte dem Model eine der wenigen Erfahrungen, die sie bislang nicht machen konnte.

Heidi Klum scheint im Leben alles erreicht zu haben, was sie sich wünschen kann – erfolgreiche Model-Karriere, dann erfolgreich zur TV-Modelausbilderin umgeschult und überdies Vorzeige-Deutsche und Everybody's Darling in den USA. Doch qua Jugend in Deutschland hat die Bergisch-Gladbacherin die eine oder andere Erfahrung verpasst, die ihr nahezu jeder US-Amerikaner voraus hat: den Besuch eines Abschlussballs auf der High School, der "Prom Night". Doch zumindest ein bisschen hat sie nun der Comedian und Schauspieler Chris Hardwick von diesem Mangel erlöst.

Im Vorfeld der TV-Show "America's Got Talent" quatschte der sie an und sagte ihr: "Komm wir machen ein Prom-Foto", wie er auf Instagram erzählt. Klum habe geantwortet: "Ich bin Deutsche. Ich bin nie zu einer Prom Night gegangen!" Hardwick sagte ihr: "Nun, das ist deine Chance!" und posierte mit der 44-Jährigen. Und die verhielt sich exakt so, wie man es als Teenager auf dem Abschlussball machen würde – ein bisschen witzig und ein bisschen wild. Sie hielt Hardwick die Augen zu und schmachtete mit der Zunge im Mundwinkel den Fotografen entgegen, während Hardwick wie ein schüchterner Schuljunge die Hände vor dem Bauch faltete. Und dann machte sie ihm auch noch Hasenohren, wie ein Video zeigt.

Hardwick wusste nicht so recht, was er aus diesem Bild schließen sollte. Seine Theorie: "Man könnte vermuten, dass deutsche Abschlussbälle Überraschungpartys sind, bei der die Männer nicht die Dame sehen dürfen." Ob Klum ihn noch über die Wahrheit aufgeklärt hat, ist leider nicht überliefert, immerhin kann sie sich freuen. Hardwick fand sie bombig, wie er schreibt – was ja auch dadurch bewiesen ist, dass er, wenn auch nur auf Instagram, ein Foto für sie hatte.

Quelle: n-tv.de