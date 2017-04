Unterhaltung

Was geraucht, Rihanna?: Wenn die Queen High Heels trägt

Photoshop ist eine tolle Erfindung. Damit kann man nicht nur so manchen Makel verschwinden lassen, sondern auch richtig dufte Collagen basteln. Das findet offenbar auch Rihanna - und hat da ein paar Spitzenideen für die Queen.

Es gibt Menschen, die absolvieren ein ganzes Studium, um mit der Bildbearbeitungssoftware Photoshop versiert umgehen zu können. Doch auch der Laie kann mit ein paar Grundkenntnissen mit dem Programm schon so manches mehr schlecht als recht basteln. Rihanna scheint eher zu den Laien zu gehören. Wirklich professionell kommen ihre Collagen, die sie der britischen Queen Elisabeth II. gewidmet hat, nämlich nicht daher. Vor allem jedoch stellt sich die Frage: Was will uns die Sängerin mit den Bildern, die sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat, sagen?

Insgesamt vier Motive hat Rihanna hochgeladen. Ursprünglich zeigen sie die 29-Jährige selbst mit High Heels oder luftigen Outfits, doch hat Rihanna in den Bildern stets ihren Kopf durch den der Queen ersetzt. Zudem hat sie weitere Accessoires in die Aufnahmen eingefügt wie etwa eine Sonnenbrille oder eine lila Perrücke, auf der der Schriftzug "I'm so fancy" ("Ich bin so ausgeflippt") prangt.

"Dummes, kleines Mädchen"

Doch nicht bei allen kommt Rihannas Photoshop-Kunst gut an. So erntete der Popstar neben einer Reihe amüsierter Kommentare auch so manche harsche Reaktion. "Unerzogen", "Dummes, kleines Mädchen" oder "Abstoßend", sind nur einige der Äußerungen, die Nutzer auf der Instagram-Seite der Sängerin hinterlassen haben. "So verliert man erfolgreich den Respekt vieler Briten", schrieb ein anderer Rihanna ins Stammbuch.

Dabei hatte es die Sängerin wohl nur gut gemeint. Am Freitag feierte Elisabeth II. ihren 91. Geburtstag - und das war offenbar Rihannas Art, ihr dazu zu gratulieren. Ob sie bei der Erstellung der ausgefallenen Glückwünsche aber wirklich komplett nüchtern und bei Sinnen war, wird wohl für immer Rihannas Geheimnis bleiben.

Quelle: n-tv.de