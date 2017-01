Unterhaltung

Deutschland, deine Models: Wer hat sich denn hier eingeglibbert?

Ja, auch Models müssen in der Regel etwas Arbeit investieren, bis sie so beneidenswert aussehen, wie sie uns tagtäglich von Magazin-Covern entgegengrinsen. Hinter dieser ausgefallenen Pflegemaske verbirgt sich eins der Lieblingsgesichter der Deutschen.

Erinnern Sie sich an das Filmplakat zu Pedro Almodóvars Psychothriller "Die Haut, in der ich wohne"? Na, Sie wissen schon: Der Streifen, in dem sich Antonio Banderas eine Frau zum Zweck mehr als fragwürdiger Versuche hält. Was die Figur Vera Cruz im Film alles andere als freiwillig im Gesicht trägt, ähnelt einem Beauty-Produkt, was seit einiger Zeit immer beliebter unter Instagram-aktiven Models zu werden scheint.

Die Rede ist von den glibberigen "Sheet Masks". Die sehen ein bisschen nach Gesichtsmumifizierung aus, spenden aber Feuchtigkeit. So eine präsentiert nun auch Lena Gercke auf ihrem Instagram-Account - falls sich die rund 1,4 Millionen Abonnenten der allerersten "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin mal fragen sollten, weshalb Frau Gercke immer so schön strahlt.

Gercke empfiehlt dann auch gleich noch Mascara und überhaupt - man bekommt auf den Instagram-Kanälen der Jungen und Schönen dieser Tage ja überhaupt so einiges empfohlen. Das soll uns hier nicht weiter kümmern. Solange es denn nur ordentlich albern aussieht.

"Ich esse nicht zu wenig!"

Für Gercke hingegen ist ihr Körper ihr Kapital. Schließlich arbeitet die 28-Jährige nach wie vor als Model. Da geht es nicht nur um Schminke und Pflege, sonder vor allem auch um Sport. Was für sie selbstverständlich ist, regt gerade in sozialen Netzwerken immer wieder Leute auf.

Vorwürfe, sie sei zu dünn, lässt sich Gercke aber nicht gefallen. "Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht zu wenig esse - eher im Gegenteil!", sagte sie vor einiger Zeit der Zeitung "Rheinische Post." Oft seien Bildbearbeitung oder ein bestimmter Winkel, aus dem sie fotografiert werde, der Grund dafür, dass sie auf Modelaufnahmen sehr dünn aussehe.

Bilderserie Badenixen auf Gummipizzas So entspannen Prominente im Urlaub

Quelle: n-tv.de