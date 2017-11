Unterhaltung

Das doppelte Witherspoonchen: Wer ist hier Mutter und wer Tochter?

Wenn man die Bezeichnung Mini-Me nachschlägt, müsste hinter einem Verweis auf die "Austin Powers"-Filme direkt ein Bild von Reese Witherspoon und ihrer Tochter Ava kommen. Die beiden sehen sich (fast) zum Verwechseln ähnlich.

"Ihr könntet Schwestern sein!" So lautet einer dieser Sprüche, der Müttern schmeicheln soll, der für Töchter etwas albern bis beschämend klingt und den nicht selten dezent schmierige Typen von sich geben. Im Fall von Reese Witherspoon und ihrer Tochter Ava erscheint er allerdings wirklich einmal angebracht. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Was den beiden selbst wohl längst bekannt ist, präsentierte das Mutter-Tochter-Gespann nun in New York der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten gemeinsam eine Preisverleihung und die Ähnlichkeit, die auf dem grauen Teppich des Events nicht zu ignorieren war, scheint von ihnen durchaus absichtlich inszeniert worden zu sein.

So trugen Reese Witherspoon und Ava beide extrem ähnliche, schwarze Stilettos. Dazu kombinierten sie kurze schwarze Kleider. Ava wählte ein asymmetrisches Outfit, Reese ein Model mit Puffärmeln. Beide waren kaum geschminkt - die Lippen in Nude-Tönen, dezente Smokey Eyes. Die langen, blonden Haare trugen sie offen in Wellen. Sogar der Seitenscheitel saß nahezu identisch.

Verwechslung erwünscht?

Die wenigsten 18-Jährigen wollen auf der Straße mit ihrer Mutter verwechselt werden. Doch Ava wird im Falle der 41-jährigen Reese Witherspoon vielleicht eine Ausnahme machen. Zählt diese doch zu den talentiertesten Hollywoodstars unserer Zeit.

Ava ist Witherspoons ältestes Kind aus ihrer Ehe mit "Eiskalte Engel"-Co-Star Ryan Phillippe. Die beiden waren von 1999 bis 2006 verheiratet und haben neben Ava einen gemeinsamen Sohn, den 14-jährigen Deacon. Witherspoon hat außerdem noch einen fünfjährigen Sohn, Tennessee, mit ihrem Ehemann Jim Toth. Witherspoon und der 47-jährige Hollywood-Agent Toth sind seit 2011 verheiratet.

Quelle: n-tv.de