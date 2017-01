Unterhaltung

5 Engel für den ESC-Vorentscheid: Wer kann Lena das Wasser reichen?

Nein, im letzten Jahr war es wirklich nichts. Trotz drolligem Look und starker Stimme belegte Jamie-Lee Kriewitz beim Eurovision Song Contest den letzten Platz. Dieses Jahr soll Deutschland wieder weiter oben mitspielen: Einer dieser fünf Musiker soll es möglich machen.

Rund 2.000 junge Künstler haben sich für den deutschen Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest" 2017 beworben. Nun ist die Entscheidung gefallen, wer teilnehmen darf:

Axel Maximilian Feige ist 28 Jahre alt und freischaffender Musiker aus Hamburg. Er spielt Fagott, Klavier, Gitarre und Bass. Mit 15 Jahren gründete er seine erste Band, aktuell spielt er gleich bei zwei verschiedenen, "Absolem Max" und "Diazpora".

Felicia Lu Kürbiß ist 21 Jahre alt und "Elektro-Pop"-Songwriterin aus dem Städtchen Freilassing in Bayern. Sie spielt Klavier und hat bereits Casting-Show-Erfahrung. 2014 stand sie im Finale des RTL-Formats "Rising Star". Außerdem kann sie auf ihrem Youtube-Kanal bescheidene Erfolge verbuchen - er hat bereits über eine Million Aufrufe.

Helene Nissen ist 20 Jahre alt. Die Schülerin kommt aus Hollingstedt in Schleswig-Holstein. Sie spielt Gitarre und gibt gemeinsam mit ihrem Bruder Konzerte. Mit ihm im Duett gibt es sie auch auf Youtube zu hören und zu sehen. Dort bekennt sie sich zu ihrer Liebe zu Katzen - und dem Folk-Duo Hudson Taylor.

Isabella "Levina" Lueen ist 25 Jahre alt und kommt aus Berlin. Zurzeit studiert sie Music Management am London College of Music, vorher schloss sie dort ein Gesangsstudium ab. Levina schreibt Soul- und Popsongs und spielt regelmäßig in Bars. Mit dem Gitarristen Filippo Dall'Asta bildet sie das Duo "A True Story".

Wilhelm "Sadi" Richter ist mit seinen 19 Jahren der jüngste unter den Kandidaten. Der Student und Jazzmusiker kommt aus Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Aktuell studiert er Komposition an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Er spielt Klavier, Bass und Schlagzeug und singt in Clubs. Als Fünfzehnjähriger war er für die Sendung "Shooting Stars" Gesangstrainer von Sylvie Meis.

Wer von den fünf jungen Musikern Deutschland am 13. Mai beim ESC-Finale in Kiew vertreten darf, entscheidet sich in einem Monat. Drei Stunden wird die Vorentscheid-Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" dauern. Die ARD überträgt das Event am 9. Februar live. Als Experten sind Lena Meyer-Landrut, Tim Bendzko und Florian Silbereisen vor Ort. Über den Sieg entscheiden allerdings allein die Zuschauer per Telefon.

Quelle: n-tv.de