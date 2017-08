Unterhaltung

"Schön, weil ich es weiß": Winnie Harlow feiert sich in nackter Pose

Das Model Winnie Harlow leidet an der Hauterkrankung Vitiligo. Doch genau das hat die Kanadierin berühmt und zur weltweit gefragten Laufsteg-Schönheit gemacht. Und Harlow weiß: Sie braucht sich ganz sicher nicht zu verstecken.

Winnie Harlow sieht anders aus als gewöhnliche Topmodels - und sie ist stolz darauf. Auf Instagram feierte die 23-Jährige ihr einzigartiges Aussehen jetzt mit einem Nackt-Selfie.

Mit nichts als einem beigen Mini-Höschen bekleidet posiert die Kanadierin darauf vor einem Spiegel. Ein Arm liegt auf ihrer nackten Brust, den Kopf hat sie mit geschlossenen Augen nach hinten geworfen. Eine Pose, die pures Selbstbewusstsein vermittelt - genau wie der Kommentar unter dem Bild.

"Der wahre Unterschied ist nicht meine Haut. Es ist die Tatsache, dass ich meine Schönheit nicht in der Meinung anderer finde. Ich bin schön, weil ich es weiß", schrieb Harlow unter das Foto und appelliert außerdem an ihre Fans: "Feier deine eigene Schönheit heute (und jeden Tag)!"

Von H&M bis Eminem

Der Körper des Models mit jamaikanischen Wurzeln ist an vielen Stellen mit hellen, pigmentfreien Flecken übersäht - eine Folge der Hautkrankheit Vitiligo. In ihrer Kindheit wurde Harlow nach eigener Darstellung dafür gemobbt und gehänselt, was bei ihr sogar zu Selbstmordgedanken führte.

Doch was manche als Makel interpretieren, hat Harlow, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Chantelle Brown-Young heißt, zum international gefeierten Model gemacht. 2014 war sie Kandidatin bei der TV-Show "America's Next Top Model". Auch wenn sie es hier auf keinen der vorderen Plätze schaffte, bescherte ihr die Teilnahme doch jede Menge Aufmerksamkeit.

Mehr zum Thema 04.09.15 Das neue Schön der Fashion Week Model mit Down-Syndrom startet durch

Mittlerweile arbeitet Harlow seit drei Jahren erfolgreich in dem Business. Für Diesel und H&M lief sie bereits ebenso wie sie für das Modelabel Desigual vor der Kamera stand. Doch auch in Musikvideos ist sie zu sehen, etwa im Clip zum Song "Guts Over Fear" von Eminem.

Quelle: n-tv.de