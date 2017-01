Unterhaltung

Dschungelcamp, Tag 13: "Wir sind alle bestraft mit ihr"

Von Verena Maria Dittrich

Was ist mit Hanka los? Ist Kader ihr auf die Schliche gekommen? Wer will ein Selfie mit Honey? Und welche Rolle spielt bei alldem Richard Gere? Der Ton im Dschungel wird zunehmend rauer.

"Acht Millionen sehen mich heute Abend pissen", sagt "Icke", der auf dem Weg in die Dschungelprüfung noch schnell seine Blase an einem Baum erleichtert. Der Hitzkopf macht sofort wieder ein Gesicht wie ein eingetretenes Kellerfenster, denn dass die vertraglich vorgeschriebenen Kameras ihn beim Pullern einfangen, ist ihm nicht genehm.

DAS WAR TAG 13 IM DSCHUNGELCAMP Held des Tages: Flori - der erfolgreiche Eierbrüter. Held des Tages 2: Kader - die Hanka durchschaut hat. Nervensäge des Tages: Hanka - will immer im Mittelpunkt stehen. Klatsch des Tages: Was war da los zwischen Richard Gere und Gina-Lisa? Das Camp verlassen muss: Jenser

Mit seiner gereizten Art erinnert das auf Entzug gesetzte Teerbrötchen zunehmend an Ernst August von Hannover, auch bekannt als Pipi-Prinz. Unvergessen dessen Regenschirmattacke auf einen harmlosen Kameramann.

Wie es der Furz des Schicksals will, erleben Camper wie Zuschauer an Tag 13 ein Déjà-vu. Honeys abgelehnte Prüfung "Dschungel-Grausstellung" wird wieder aufgewärmt. "Quiz ist scheiße", nörgelt Kader "man weiß nie, welche Fragen kommen."

Wieder stecken die malträtierten Hungerhaken bis zum Hals in Glasboxen und sollen Wörter buchstabieren, während ihnen kübelweise Spinnen, Schlangen und anderes Krabbelgedöns über die verfilzten Häupter geschüttet werden. Aber buchstabier' mal einer ARACHNOPHOBIE, während feiste Huntsman-Spinnen sich links und rechts im Gehörgang einnisten. "Wir sind 'ne richtige Legastheniker-Gruppe", beschwert sich Hanka, nachdem auch das Buchstabieren von Worten wie: ACCESSOIRE, TEPPICHPYTHON und FÄKALSPRACHE missglückt.

Kader durchschaut das hankische Spiel

Die Dschungelfraktion muss sich mit einer Anzahl von genau NULL Sternen abfinden. Während La Loth die Misere auf die durch den Dschungel schleichende Verblödung schiebt, ist Flori einfach nur traurig: "Warum darf ich nie ein Erfolgserlebnis haben?", fragt er und man möchte das arme Schnütchen unverzüglich herzen.

Apropos Erfolg: Hanka scheint sich der Krone schon mächtig sicher zu sein. Mittlerweile ist sie sogar so weit, sich zu fein für Platz 2 oder 3 zu sein. Vor allem Kader geht die "Nervensäge" zusehends auf den Geist: "Ich habe sie menschlich genau unter die Lupe genommen, ich habe sie durchschaut! Sie redet ununterbrochen, sie labert und labert und singt und respektiert andere nicht. Sie denkt, sie wäre uns überlegen, sie macht eine Show, steht durchgehend im Mittelpunkt."

Hanka ein Aufmerksamkeitsjunkie mit schummel cum laude? Kader kann kaum an sich halten: "Sie ist nicht die unschuldige Person, als die sie sich ausgibt. Nicht der Dschungel ist die Herausforderung, Hanka ist die Herausforderung. Wir sind alle bestraft mit ihr." Es geht sogar so weit, dass Kader die potentielle Aussicht auf die Krone plötzlich egal ist: "Ich will die Krone nicht mehr! Hallo, es ist gar keine richtige Krone, es sind nur ein paar Blätter!"

Einmal Eier brüten, bitte!

Indes kommt Flori endlich in die Verzückung des wohlverdienten Erfolges. Gemeinsam mit Jenser begibt er sich auf Schatzsuche. Die beiden müssen in ein Truthahnkostüm schlüpfen und versuchen riesige, im Wald verteilte Eier eine Minute lang in einem Nest zu brüten - kein leichtes Unterfangen, denn jedes Ei ist an einem Bungee-Seil befestigt.

Mal brütet Büchner zu kurz, mal Flori. Es gelingt den eierlegenden Wollmilchhähnen zuerst nicht, die Eier im Nest zu halten. Vor allem für Jenser ist die Eierjagd enorm säftezehrend - akuter Achselterror beim Urlaubsgesicht. Aber "High Class" wie sie sind, kriegen sie die Eier schließlich geschaukelt. Der Lohn nach erfolgreich beantworteter Frage: Naschkram für alle.

Kekskiller Jenser aber darf seinen Triumph nicht lange genießen. Kaum rufen seine Kinder mal einen Tag nicht für ihn an, fliegt er auch schon aus dem Camp. Eines aber kann er mit Gewissheit für sich verbuchen. Sein optischer Erfolg lässt sich definitiv in Buchstaben messen: mindestens anderthalb Körbchengrößen weniger.

Was sonst noch geschah:

Hanka wird von einer "Riesen-Spider", wahlweise auch von einer "Big Spinne" angegriffen und macht Terz und Zwinker-Honey droht nach seinem Rauswurf, "Selfis" mit seinen Fans machen zu wollen. Die wirklich spannende Story an Tag 13 liefert aber Terenzi. Als Hanka ihn auf eine gewisse Ähnlichkeit mit Richard Gere anspricht, erwähnt er, fast schon ein bisschen lax, mit eben jenem Hollywoodstar mal gemeinsam essen gewesen zu sein.

Richard Gere - "WAAAAAAS?" - Hankas Augen mutieren zu Schallplatten. Dessen nicht genug erzählt Marci-Boy schließlich, wer bei dem sagenumwobenen Essen noch anwesend war, und zwar Monica Bellucci und - Gina-Lisa. Leider werden derlei Knallergeschichten selten vertieft. Dabei hätte der Zuschauer zu gern erfahren, was es zum Nachtisch gab, ob die Lohfink mit Schneckenbesteck umgehen kann und worüber der Terenzi sich mit dem Richard so unterhalten hat.

n-tv.de