Unterhaltung

Ohne Bert und "Rettungsschirm": Wollersheim-Ex Sophia Vegas wandert aus

Kaum ist die Scheidung von Rotlichtkönig Bert Wollersheim durch, kehrt dessen Ex dem alten Leben den Rücken: Sophia Vegas zieht es nach Los Angeles. Dort will sie nicht nur ihre Filmkarriere voranbringen, sondern auch vegetarisches Sushi rollen.

Nach ihrer Gute-Laune-Scheidung von Rotlichtkönig Bert Wollersheim zieht es TV-Starlet Sophia Vegas nun ins Ausland. Die 30-jährige Ex-Dschungelcamperin will auswandern - und zwar nach Los Angeles. Der "Bild"-Zeitung sagte Vegas, sie habe bereits ihre bisherige Bleibe in Düsseldorf leergeräumt und stehe kurz vor dem Sprung über den großen Teich. "Ich habe in Beverley Hills schon eine schöne Wohnung", berichtet die Wollersheim-Ex - und einen Plan hat sie auch: Mit einem vegetarischen Sushi-Lokal will sie künftig ihr Leben finanzieren. "So etwas gibt es da noch nicht", frohlockt die Auswanderin.

Helfen soll ihr beim neuen Business ein Mann namens Dominik Jurczek. Den 32-jährigen Piloten einer asiatischen Fluggesellschaft habe Vegas "bei einem Event in Los Angeles kennengelernt" - und offensichtlich auch gleich mit ins Unternehmerboot geholt. Für Jurczek spricht laut Vegas, dass er "Vorerfahrungen in der Gastronomie" besitze. Um als Geschäftsfrau Fuß zu fassen, setzt sie nach eigenen Angaben "alles auf eine Karte". Einen "Rettungsfallschirm" gebe es nicht. "Wenn ich scheitern sollte, habe ich es es probiert", so Vegas zu "Bild". "Man kann es nur schaffen, wenn man etwas riskiert."

Der Wunsch auszuwandern ist im Falle von Sophia Vegas mindestens so alt wie die meisten ihrer Körperteile. Schon mit 17 Jahren habe sie unbedingt nach Amerika gewollt. "Da war ich in Florida! Ich fand es toll dort", erinnert sich die 30-Jährige. "Von da an war es mein Traum, in den USA zu leben. Die Leute sind da viel lockerer, viel positiver." Hin und wieder wolle sie aber nach Düsseldorf zurückkehren - dann allerdings nur noch als Besucherin.

Vegas strebt Filmkarriere an

Erst vergangene Woche hatte sich Vegas vorm Amtsgericht in Krefeld scheiden lassen. Damit endete eine der schillerndsten Promi-Ehen Deutschlands. Bert Wollersheim wurde als Rotlichtgröße und Düsseldorfer Bordellbesitzer bekannt. Für die Doku-Soap "Die Wollersheims - eine schrecklich schräge Familie" ließen sich er und seine 36 Jahre jüngere Ex-Ehefrau von einem Kamerateam im Alltag begleiten. Im vergangenen Jahr nahm Vegas dann "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und wurde Dschungelprinzessin.

In den Folgemonaten machte die 30-Jährige hauptsächlich mit ihren Schönheits-OPs Schlagzeilen. Im Sommer ließ sie sich medienwirksam einige Rippen entfernen, um eine schlankere Taille zu bekommen. Angeblich soll bereits Filmproduzent Marcel Walz auf die rundum erneuerte Vegas aufmerksam geworden sein. Der "Bild"-Zeitung berichtete das TV-Sternchen, sie sei bereits für dessen nächsten Film gecastet worden.

Quelle: n-tv.de