Rippen weg, Ehe weg: Wollersheim reicht Scheidung ein

Sophia Wollersheim ist offenbar wild entschlossen, in ihrem Leben Tabula rasa zu machen. Ihre Rippenentfernung liefert seit Tagen Gesprächsstoff - und treibt ihrem Noch-Mann die Tränen in die Augen. Doch nun zieht sie auch unter ihre Ehe einen Schlussstrich.

Das Ehe-Aus ist offiziell beantragt: Reality-TV-Star Sophia Wollersheim und die ehemalige Rotlichtgröße Bert Wollersheim werden ihre Ehe nun auch rechtlich für beendet erklären lassen. Die 29-Jährige hat den entsprechenden Antrag über ihren Anwalt Stephan Mathé beim Amtsgericht Krefeld eingereicht.

Nun folge "die Zustellung an den Ehegatten", zitiert die "Bild"-Zeitung den Anwalt, "und sodann wird vom Gericht ein Scheidungstermin bestimmt". Demnach gehen Mathé und seine Mandantin auch davon aus, "dass die Scheidung weiterhin so einvernehmlich vonstattengehen wird, wie es bisher der Fall war".

Bert Wollersheim hätte es mit dem Vollzug der Scheidung wohl nicht so eilig gehabt. Aber: "Wenn Sophia das so will, machen wir das", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Seit 4. Juni 2016 getrennt

In den vergangenen Tagen hatte sich der 66-Jährige trotz der Trennung von seiner 37 Jahre jüngeren Frau besorgt um seine Ex gezeigt. Vor laufenden RTL-Kameras brach er sogar in Tränen aus, als es um die jüngste Schönheitsoperation der 29-Jährigen ging, bei der sie sich unter anderem vier Rippen entnehmen ließ. Zugleich machte er sich Vorwürfe, da er die Dschungelcamp-Zweitplatzierte von 2016 in der Vergangenheit damit aufgezogen hatte, dass sie "eine Taille wie ein Benzinkanister" habe.

Sophia Wollersheim wurde als Sophia Hildebrand geboren. Sie und Bert Wollersheim hatten sich am 9. November 2010 in Las Vegas das Jawort gegeben. Laut Scheidungsantrag leben die beiden bereits seit dem 4. Juni 2016 voneinander getrennt. Mittlerweile verwendet sie den Künstlernamen Sophia Vegas.

Quelle: n-tv.de