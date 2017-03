Unterhaltung

Mit Räuber verwechselt: Wyclef Jean aus Versehen festgenommen

Als In Los Angeles eine Tankstelle ausgeraubt wird, rückt Musiker Wyclef Jean ins Visier der Ermittler. Kurze Zeit später klicken die Handschellen. Allerdings ist der Sänger unschuldig und wird wieder freigelassen. Nun tobt er auf Twitter.

Der Rap-Star Wyclef Jean ist bei einem Polizeieinsatz in Los Angeles versehentlich festgenommen worden. Das frühere Mitglied der Band Fugees beschwerte sich auf Twitter über das Verhalten der Polizei in der US-Metropole. Er sei "wie ein Krimineller behandelt" worden, schrieb der 47-Jährige. Die Polizei nahm später die eigentlichen Verdächtigen fest und entschuldigte sich bei dem Musiker.

Polizisten hätten ihn aufgefordert, die Hände hochzuhalten und sich nicht zu bewegen, berichtete Jean. "Mir wurden sofort Handschellen angelegt, noch bevor sie mich nach meinem Namen fragten." Der Grund dafür sei ihm nicht gesagt worden. "Währenddessen habe ich meinen Namen genannt und ihnen gesagt, sie hätten den Falschen festgenommen. Aber sie haben mich ignoriert und ich wurde wie ein Krimineller behandelt, bis andere Polizisten kamen und sagten, dass der Falsche festgenommen wurde."

"Ich bin sicher, kein Vater will, dass seine Söhne oder Töchter ihn in Handschellen sehen, besonders, wenn er unschuldig ist", fügte der Sänger hinzu.

Die Polizei des Bezirks Los Angeles entschuldigte sich bei Jean für den "unglücklichen" Vorfall und für die "Unannehmlichkeiten". Zugleich bat sie um Verständnis: Die Beamten seien gelegentlich zu Festnahmen gezwungen, um gefährliche und bewaffnete Verdächtige zu fassen.

Offenbar verwechselte die Polizei Jeans Auto mit einem Fahrzeug, das bei einem bewaffneten Raubüberfall in Los Angeles benutzt wurde. Die wahren Verdächtigen wurden später gefasst: Die Polizei nahm einen 26-jährigen Mann wegen des Überfalls fest sowie eine Frau, die das Auto gefahren haben soll.

Wyclef Jean stammt aus Haiti und war mit seinen Eltern als Kind in die USA ausgewandert. In den 90er Jahren feierte er mit der Band Fugees Erfolge, die unter anderem für den Song "Killing Me Softly" bekannt ist und drei Grammys gewann. Als Rapper ist Jean auch in dem Megahit "Hips Don't lie" von Popstar Shakira zu hören. Inzwischen ist er auch ein erfolgreicher Produzent und Schauspieler.

Quelle: n-tv.de