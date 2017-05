Unterhaltung

Nach "Gefällt mir nicht"-Rekord : Youtube-Star Bibi droht mit neuem Lied

Das Netz diskutiert weiter, was von Bibis erstem Lied zu halten ist. Die Beauty-Expertin zeigt sich unerschrocken. Das Teenie-Idol möchte weiterhin tun, was Spaß macht. Sie lasse sich "von nichts und niemandem aufhalten" - auch nicht von zwei Millionen Kritikern.

Ihr Song "How it is (wap bap ... )" hat auf Youtube bald zwei Millionen Daumen-nach-unten gesammelt. Ein Negativ-Rekord, der Beauty-Expertin Bibi H. nicht sonderlich beeindruckt. "Und ich finde, wenn man Spaß an etwas hat, sollte man sich von nichts oder niemandem aufhalten lassen", sagte sie in einem neuen Video. "Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann nochmal ein Lied oder ein musikalisches Projekt kommt."

Konkret geplant sei aber noch nichts, sagte Bibi weiter. Gelohnt hat sich der Clip auch jetzt schon für die 24-Jährige, die mit vollem Namen Bianca Heinicke heißt. Fast 30 Millionen Mal wurde das Video inzwischen angeklickt. Mehr als 300.000 Zuschauer drückten zudem auf den Daumen-hoch-Button. Nicht jeder findet das Lied also so furchtbar.

Der "Bild"-Zeitung sagte Bibi, die vielen Negativreaktionen hätten sie nicht überrascht. "Ich habe von Anfang an damit gerechnet, dass nicht jedem das Lied gefällt", sagte Bibi. Schon vor Veröffentlichung hätten zudem Internetnutzer dazu aufgerufen, das Video mit Negativkommentaren zu versehen. "Da hat schon eine kleine Bewegung gestartet: 'Wir wollen, dass es das meist gehasste Video aller Zeiten wird!' Von daher habe ich wirklich damit gerechnet", berichtete Bibi weiter.

Den Vorwurf, es handele sich bei dem seichten Popsong um ein Plagiat, weist die Frau hinter dem Youtube-Kanal "BibisBeautyPlace" zurück. "Tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich irgendwelche neuen Lieder höre, habe ich sehr oft auch das Gefühl, dass ich das Lied schon kenne oder es mich an irgendwas erinnert", sagte Bibi. "Ich glaube, das ist normal bei der Riesenmasse an Musik, die es inzwischen gibt."

Quelle: n-tv.de