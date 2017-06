Unterhaltung

Drama nach wahrer Begebenheit: Zemeckis plant mit deutschem Bösewicht

Robert Zemeckis ist einer der ganz großen Hollywood-Regisseure. "Zurück in die Zukunft" und "Forrest Gump" sind zeitlose Meisterwerke. Für sein neues Projekt holt er einen Leipziger an Bord.

Oscar-Preisträger Robert Zemeckis ("Forrest Gump", "Zurück in die Zukunft") holt den deutschen Schauspieler Falk Hentschel vor die Kamera. Wie das Studio Universal Pictures mitteilte, wird der 32-jährige Hentschel in einem noch titellosen Drama mitspielen, das auf einer wahren Geschichte beruht.

Vorlage ist der Dokumentarfilm "Marwencol" (2010) von US-Regisseur Jeff Malmberg über den Amerikaner Mark Hogancamp, der durch einen brutalen Überfall sein Gedächtnis verlor. Als Therapie baute er in seinem Garten ein Miniaturdorf auf, in dem er mit Puppen Kriegsgefechte inszeniert. Er fotografierte die Gewaltszenen, seine Bilder werden in Galerien ausgestellt.

Ein Bösewicht

Dem Filmblatt "Hollywood Reporter" zufolge wird Hogancamp von Steve Carrell ("The Big Short") dargestellt. Hentschel soll demnach einen Bösewicht spielen. Er sei "super aufgeregt", twitterte der gebürtige Leipziger.

Der 65-jährige Zemeckis zähle zu den Lieblingsregisseuren aus seiner Kindheit. Hentschel hat in Hollywood mehrere Film und TV-Serien gedreht, darunter "Knight And Day" mit Tom Cruise, "Streetdance 2" mit Sofia Boutella und "White House Down".

Quelle: n-tv.de