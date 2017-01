Unterhaltung

"Geile Aussichten!": Zwei Erotikmodels grüßen

Wenn das mal nicht eine stolze Rückenansicht ist. Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp gibt Sarah Joelle Jahnel schon mal einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwarten könnte. An ihrer Seite: Nackt-Expertin Micaela Schäfer.

Also ob sie sich im Dschungel nackig machen wolle, da sei sie sich noch nicht so sicher, verkündete Sarah Joelle Jahnel vor ihrem Abflug nach Australien. Jetzt konnte sich die einstige "DSDS"-Kandidatin nicht einmal bis zum Camp gedulden. Bereits vor dem offiziellen Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat die 28-Jährige die Hüllen fallen lassen.

Großartig verwunderlich ist das eigentlich nicht. Erstens arbeitet Jahnel schon mal als Erotikmodel, zweitens lässt sie sich derzeit von Dschungel-Veteranin und Nacktschnecken-Kollegin Micaela Schäfer begleiten. Da kann es eigentlich nur sexy zugehen.

Die 33-jährige Schäfer postete auf Instagram ein Foto, dass die beiden Grazien nur mit winzigen Stringtangas und Sonnenbrillen bekleidet auf einem Balkon oder einer Terrasse mit Blick auf nächtliche Stadtkulisse zeigt. "Was für geile Aussichten!", kommentiert Schäfer die Aufnahme wohl bewusst zweideutig.

"Du bist sooo hot"

Jahnel legte wenig später noch einmal aus dem Hotelzimmer nach. Auf dem Spiegel-Selfie posiert sie in aufreizender Pose und mit Kussmund. Ihren Körper bedeckt nur ein zarter Spitzen-Body. "Kusses for you", sendet Jahnel dazu an ihre Fans und die bedanken sich prompt in den Kommentaren. "Du bist sooo hot, mit dir macht der Dschungel mega Spaß", schreibt etwa ein Nutzer.

Tatsächlich zeigte sich Jahnel im Vorfeld der Aufzeichnungen jedenfalls schon mal in Flirtlaune. "Falls im Dschungel zufälligerweise Mister Right auf mich warten sollte, werden mich die Kameras nicht davon abhalten, zu flirten oder Zuneigungen zu zeigen", verriet sie RTL. Sollte sie tatsächlich auf ihren Traummann treffen, wäre das "wie ein Lottogewinn".

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab Freitag, den 13. Januar, täglich um 21.15 Uhr bei RTL.

Quelle: n-tv.de