Dänische Mini-Royals eingeschult: Zwillinge kommen in getrennte Klassen

Auch kleine Prinzen müssen zur die Schulbank drücken. So wie Zwillinge des dänischen Kronprinzenpaares. Ab heute gehen sie in eine öffentliche Schule. Allerdings werden die bisher unzertrennlichen Vincent und Josephine nicht dieselbe Klasse besuchen.

Mit ihren Rucksäcken auf dem Rücken sind die 6-jährigen Zwillinge des dänischen Kronprinzenpaares zu ihrem ersten Schultag aufgebrochen. Prinz Vincent und Prinzessin Josephine werden allerdings nicht dieselbe Klasse besuchen, wie ihre Mutter Kronprinzessin Mary Medienberichten zufolge erklärte. Und auch die kleine Josephine sagte zu Reportern: "Ich gehe in die Klasse A und Vincent geht in die B."

Ihr Vater, Kronprinz Frederik, erklärte, seine Frau und er hielten es für besser, die Zwillinge in der Schule, der Tranegardskolen in Hellerup, zu trennen. "Sie sind beste Freunde und können sich nach der Schule sehen. Aber wir dachten, sie sollten auch neue Freunde finden", sagte der Thronfolger zu Hause vor dem Palais Brockdorff in Kopenhagen.

Vincent und Josephine sind die jüngsten Kinder des dänischen Kronprinzenpaares. Auch ihre älteren Geschwister, der 11-jährige Prinz Christian und die 10-jährige Prinzessin Isabella, gehen in dieselbe Schule. Das Kronprinzenpaar brach vor einigen Jahren eine royale Tradition, als es Sohn Christian auf eine öffentliche Schule und nicht auf eine Privatschule schickte.

Vincents und Josephines Cousine, die 6-jährige Prinzessin Athena, wurde bereits am Freitag im nahen Charlottenlund eingeschult. Sie ist die Tochter von Frederiks jüngerem Bruder Prinz Joachim und seiner Frau Prinzessin Marie.

Quelle: n-tv.de