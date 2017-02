Unterhaltung

Am Dschungel vorbeigeschrammt: Ab in die Wüste, Pietro Lombardi!

Viele fragen sich: Was machen Pietro und Sarah Lombardi eigentlich nun, da ihre Traum-Duo-Karriere beendet ist? Ja, irgendwie auch alleine singen, schon klar. Aber sonst? Zumindest was Pietro angeht, wissen wir es jetzt.

Nicht wenige haben Pietro und Sarah Lombardi nach ihrem Liebes-Aus schon prophezeit, ihre nächste Karriere-Station sei nun das Dschungelcamp. Manche mutmaßten gar, zumindest einer von den beiden würde schon in der soeben beendeten Staffel mit Dschungelkönig Marc Terenzi zu sehen sein.

Aber nein, ihh, brr - das wollten beide in der Vergangenheit dann doch stets für sich ausschließen. "Für mich ist das nichts - man muss es schon richtig wollen", verriet Sarah erst vor Kurzem der "Bild"-Zeitung, dass sie schon mehrfach Einladungen ins Camp ausgeschlagen habe. Und auch Pietro zeigte sich schon Anfang 2016 in einem Facebook-Chat mit seinen Fans von der Idee wenig angetan. "Ich hatte mal eine Anfrage gehabt, aber die hab' ich abgesagt. Die Sendung find ich gut zum Anschauen und ich feiere sie auch übel! Aber ich werde nicht selber reingehen", erklärte er da. Und er fügte mit der typischen Pietro-Nonchalance hinzu: "Das Problem ist, ich bin kein Star."

Nun ja, im Vergleich zu "Honey" ist er wohl geradezu ein Megastar. Dennoch erklärte auch Moderatorin Sonja Zietlow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zur Lombardi-freien Zone. "Die Lombardis klingen grundsätzlich toll - nur: Was wollen die denn bei uns noch Geheimes zeigen, was sie in den letzten Jahren nicht schon freiwillig breitgetreten haben wie einen Flurteppich?", lästerte sie im Magazin "TV-Digital".

Afrika statt Australien

Die einen wollen nicht einziehen, die andere will sie gar nicht haben. Gut, wenn nun Pro7 in die Bresche springt. Denn während Pietro dem Dschungel die kalte Schulter zeigt, scheint er von der Wüste eher angetan. So ist er einer von insgesamt acht mehr oder weniger prominenten Teilnehmern der neuen Reality-TV-Show "Global Gladiators", die der Münchner Sender im Frühjahr ausstrahlen will. Die Kandidaten werden nicht nach Australien, sondern nach Afrika geschickt. Dort sollen sie sich ins Unbekannte wagen und an ihre Grenzen stoßen, verspricht Pro7.

Ähnlich wie in den ersten Dschungel-Tagen werden die Promis in zwei Teams gegeneinander antreten. Statt Prüfungen gilt es für sie "Challenges" zu bewältigen. Und statt der Zuschauer entscheiden die Teilnehmer selbst, wer von ihnen am Ende einer Folge nach Hause geschickt wird.

Und wer kämpft außer Pietro Lombardi noch um den Titel des Dschungelkönigs, …, ähhh, des "Global Gladiators" natürlich? Bekannt sind bislang noch folgende drei Protagonisten: Ex-Fußball-Nationalspieler Ulf Kirsten, die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Nadine Angerer sowie Model Larissa Marolt. Die hat den Dschungel ja bekanntlich bereits hinter sich. Und wer weiß, vielleicht hat Pietro - allen Unkenrufen zum Trotz - den ja doch noch vor sich.

Quelle: n-tv.de