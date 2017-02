Unterhaltung

Die Dinge des Lebens : 36 Fragen an die Liebe

Von Sabine Oelmann

"Noch Fragen?" "Ja, exakt 36." "Und welche so?" "Na, über die Dinge des Lebens." "Heute Abend kein Film?" "Nö, kein Film heute Abend, heute Abend geht es nur um uns. Ich möchte dich noch besser kennenlernen." "Oha."

Tja, es ist wieder so weit - der Valentinstag naht unerbittlich. Und mal abgesehen davon, ob wir uns nun was schenken werden oder nicht, der Druck ist da. "Der Peter hat der Petra letztes Jahr einen total tollen Ring geschenkt." "Und ich hab' dir letztes Jahr einen Gutschein fürs Kino mit deiner Freundin geschenkt, mit Sekt und allem." Damit es zu dieser Konversation gar nicht erst kommt, schenken Sie sich doch einfach ein bisschen Zeit. Aufmerksamkeit. Und Neugier. Machen Sie etwas total Verrücktes mit Ihrem Partner, etwas, das Sie schon lange nicht mehr gemacht haben, vor allem, wenn Sie schon ein Weile zusammen sind: Stellen Sie sich gegenseitig Fragen. Und dann hören Sie zu.

Am Anfang einer Beziehung will man doch alles von dem anderen wissen, und es kommt einem jede Nichtigkeit so spannend vor ("Echt, dein Lieblingseis war auch Brauner Bär?"); selbst, welche Filme das Objekt der Begierde früher am liebsten gesehen hat, erscheint relevant. War es "Bambi"? Oder das "Dschungelbuch"? Oder "Toy Story"? Oder "Arielle, die Meerjungfrau", oder "Shrek"? Und welche Schlüsse zieht man daraus? Genau mit dieser Frage beginnt das Buch "36 Fragen an die Liebe: Für Paare!" Frage 1: "Welches war dein Lieblingszeichentrickfilm in der Kindheit?" Und? Sie sind den Tränen nah, stimmt's, weil der Lieblingsmensch genau denselben Film im liebsten gesehen hat wie Sie. Ach, das wussten Sie schon.

Dann vielleicht weiter mit der Frage: "Wovor hattest du als Kind Angst? Na - da geht's schon mehr ans Eingemachte. Und vielleicht stellt sich da gleich die Anschlussfrage: "Wovor hast du noch heute Angst, Hase?" Wenn die Antwort lautet: "Vor dir!", dann nichts wie weg! Dann brauchen Sie die restlichen 34 Fragen auch nicht mehr. Aber wenn Sie Feuer gefangen und einfach Lust darauf haben, sich mal wieder lange in die Augen zu schauen und nicht nur nebeneinander her zu warzen, dann ist das Buch von Niklas Löwenstein genau das Richtige für Sie.

Verstärker für die Liebe

Wer also aus ganz gewöhnlichen Abendstunden Abenteuerstunden machen möchte, der zünde eine Kerze an, entkorke und lese und lege los. Der Autor selbst sagt: "Es geht darum, neue Seiten an seinem Partner zu entdecken. Spätestens, wenn Sie bei der Frage nach der schönsten Erinnerung Ihres Partners angekommen sind, werden Sie verstehen, was ich meine." Idealerweise antwortet das Gegenüber darauf: "Der Tag, an dem ich dich kennengelernt/geheiratet/ ins Bett bekommen habe, Darling." Seien Sie aber nicht zu enttäuscht, wenn dann kommt: "Als ich mit meinen Eltern nach Lego-Land gefahren bin." Löwenstein hat die "36 Fragen an die Liebe: Für Paare" gemeinsam mit seiner Frau entwickelt und auch gleich selbst getestet. Denn auch Menschen, die sich schon längst gefunden haben, brauchen ab und zu einen kleinen Liebesverstärker!

Und wie kam Löwenstein, der mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Köln lebt, nun auf die Idee für das Buch? Vor knapp 20 Jahren entwickelte der US-amerikanische Psychologe Arthur Aron die 36 Fragen. Im letzten Jahr sind sie dann plötzlich wie ein Sturm durch die sozialen Netzwerke gefegt. Löwenstein hat die magischen 36 Fragen von Aron aber weiterentwickelt und paartauglich gemacht. Also quasi von den "36 Fragen zum Verlieben", zu den "36 Fragen, um sich noch einmal neu zu verlieben". Klingt doch verlockend, oder?

Also geben Sie sich einen Ruck und lassen Sie sich mal wieder auf ein Experiment ein. Wer kennt seinen Partner schon in- und auswendig? Egal, ob frisch verliebtes Paar oder perfekt eingespielt, es gibt immer neue und überraschende Seiten am Partner zu entdecken. Die 36 Fragen in diesem Buch richten sich an alle Menschen, die neugierig sind und ihrer Beziehung neue Impulse geben wollen - inspirierende und emotionale Momente garantiert! Ob zu Hause oder bei einem romantischen Date, das Liebes-Experiment kann überall stattfinden.

