Unterhaltung

Trick 17 für den Urlaub : Wie "Lifehacks" das Reisen erleichtern

Von Sonja Gurris

Diese Probleme kennt wohl jeder: Der Platz im Koffer reicht nie wirklich aus und das Hemd ist zerknittert. Doch für all diese kleinen Probleme gibt es Lösungen: Reisehacks. Bloggerin Anita Arneitz weiß, welche wirklich funktionieren.

Vor der Reise wird gepackt und schon bei diesem Schritt tappen die "Immer-alles-für-jedes-Wetter-Einpacker" in die Falle. Wie soll all das Zeug nur in den kleinen Koffer passen? Von dem Trick, Kleidungsstücke zu rollen, haben schon viele gehört. Doch Reisebloggerin Anita Arneitz kennt auch die kreativsten Lifehacks zum Thema Reisen und sie weiß auch, welche Tipps aus dem Internet wirklich funktionieren.

"Letztendlich haben es nur 222 Lifehacks in das Buch geschafft. Meine erste Liste war aber locker doppelt so lang. Jeder Lifehack wurde von mir ausprobiert und alle, die mir nicht gelangen, wurden wieder gestrichen", erklärt die Bloggerin n-tv.de. Doch kann man gute Reise-Organisation wirklich lernen? "Erfahrung gibt Sicherheit. Jede Reisepanne ist ein Lernprozess, die einem zumindest eine unvergessliche Erinnerung schenkt", so Anita Arneitz.

Kleine Probleme - einfach Lösungen

Und wie funktioniert das konkret? Ganz einfach: Wer beispielsweise eine Flasche Shampoo vor einer Sauerei schützen will, der nimmt einfach ein wenig Frischhaltefolie zur Hilfe. "Den Deckel der Flasche abschrauben, ein Stück Folie über die Öffnung legen und den Deckel zuschrauben", rät Arneitz im Buch. Jeder einzelne Tipp wird Schritt für Schritt beschrieben und bebildert, sodass die Leser in einfach nachmachen können.

Dabei können auch erfahrene Geschäftsreisende noch etwas dazulernen: Zum Beispiel beim "Anti-Falten-Klassiker" für das Hemd: Einfach ein Seidenpapier als Zwischenschicht zwischen Vorder- und Rückseite des zusammengelegten Hemds legen. Das beugt beim Transport Knitterfalten vor. Wer den Hemdkragen stärken will, legt einen Gürtel hinein, sodass der Kragen nicht aus der Form gerät.

Bügel ohne Bügeleisen

Es gibt auch noch einen weiteren Trick, um ein verknittertes Hemd ohne Bügeleisen zu glätten. "Das Hemd auf einen Kleiderbügel hängen und es ins Bad hängen. Während du unter der Dusche singst, glättet der Dampf im Raum die Falten", erklärt die Bloggerin, die sehr gerne durch Kärnten reist und darüber schreibt.

Auch, wenn man seinen Touchpen fürs Smartphone verloren hat, ist das kein Problem. Arneitz empfiehlt, einen Kugelschreiber zu nehmen, Alufolie über die Spitze zu stülpen und anzukleben - fertig ist der selbstgebaute Ersatz-Touchpen. Es gibt viele kleine Reise-Probleme, doch für fast alle gibt es nützliche Tipps.

Trick 17 - Urlaub & Reise: 222 Lifehacks für die schönsten Tage des Jahres EUR 17,00 Jetzt kaufen

Anita Arneitz hat mit diesem Buch einen praktischen Helfer geschrieben, der vor allem durch seine Alltäglichkeit überzeugt. Natürlich hat sie auch ihren persönlichen Favoriten:

"Mein absoluter Lieblings-Lifehack ist 'Alles in einer Socke' - und seit dem mein Koffer für einige Tage in Norwegen verschollen war, habe ich bei jeder Reise so eine Socke in meinem Handgepäck", zeigt sich die Bloggerin begeistert. Die Socke ist mit einem T-Shirt, einer Partie Unterwäsche zum Wechseln und einer Stoffhose gefüllt. "Damit hat man im Fall eines verschollenen Koffers zumindest für den Anfang etwas zum Wechseln dabei."

Quelle: n-tv.de