Unterhaltung

"Pet" auf DVD: Eine Frau in einem Käfig?

Von Thomas Badtke

Es ist wie in einem Film: Die wunderschöne Kellnerin Holly trifft in einem Bus auf den Tierheimmitarbeiter Seth. Der verliebt sich prompt unsterblich in die Blondine. Aber seine Liebe bleibt unerwidert. Und so zieht Seth andere Register.

Fahre Bus, da erlebst du was! Was nach billiger Öffi-Werbung klingt, wird für Seth (Dominic Monaghan; "Herr der Ringe"-Reihe) Wirklichkeit. Seth arbeitet in einem Tierheim und als er nach einer seiner Schichten mit dem Bus nach Hause fährt, trifft er Holly (Ksenia Solo; "Black Swan"). Sie sei ihm einst schon in der Highschool aufgefallen, sagt er. Sie wechseln ein paar Sätze. Und als Holly aussteigt, versucht Seth noch ein Date mit ihr klarzumachen. Aber Holly ist zu schnell weg.

Was weiß Seth über Holly? Sie ist Kellnerin, das hat er an ihrer Kleidung erkannt. Den Rest sucht sich Seth im Internet zusammen. Sie mag Meeresfrüchte, geht gern auf Konzerte. Bingo! Seth hat einen Ansatzpunkt. Er taucht bei ihr im Restaurant auf. Hemd, Krawatte. Er will was hermachen. Erster Eindruck und so. Aber so richtig will die Flamme seiner Liebe nicht auf Holly überspringen. Der blonden Schönheit wird es zu viel. Sie sagt Seth, sie habe einen Freund. Seth antwortet schnell: Nein, das stimme nicht. Vielleicht zu schnell. Auf jeden Fall ist Hollys Misstrauen geweckt. Sie knallt Seth die Rechnung auf den Tisch und verschwindet.

Die Liebe gibt dem Leben Sinn

Seth sitzt am Tisch und hadert mit sich. Er ist doch kein Psycho! Er wollte Holly doch nur näher kennenlernen, schließlich ist sie seine große Liebe. So viel ist mal sicher! Das weiß Seth und Holly wird das auch noch merken.

Im Job läuft es für Seth eher suboptimal. Sein Kollege Nate nimmt ihn nicht wirklich für voll. Seine Chefin sieht in Seth nur eine 9-Dollar-pro-Stunde-Arbeitskraft. Und quasi jeder sagt ihm, er müsse selbstbewusster auftreten. Mit den Hunden im Tierheim kann Seth aber gut. Er ist mitfühlend, kümmert sich um sie. Vor allem ein Schäferhund hat es ihm angetan. Als der aus Kostengründen eingeschläfert werden soll, soll Seth dabei sein.

Der Arzt sieht, dass Seth an dem Tier hängt. Er fragt ihn, ob er den Hund nicht haben wolle. Das sei kein Thema. Aber Seth entgegnet, in seiner Wohnung seien keine Haustiere erlaubt. Der Arzt dazu: "Dann zieh doch um!" Seth: "Mit 9 Dollar pro Stunde?" Er würde den Hund zu gerne retten. Aber Seth kann nicht über seinen Schatten springen. Etwas wagen? Das gibt doch nur Probleme. Am Ende steckt Seth den Leichnam des eingeschläferten Schäferhundes in den Verbrennungsofen.

Wer ist hier das wahre Opfer?

Aber spätestens da merkt man als Zuschauer des Films "Pet", dass jetzt Schluss mit lustig ist. Man sieht es an den Augen von Seth. Irgendetwas scheint zerbrochen. Und da wundert es nicht, dass er nach einer erneuten Zurückweisung von Holly und ein paar Schlägen ihres On-off-Freundes ein bisschen austickt. Er baut einen großen Zwinger und entführt kurzerhand Holly.

Armes Ding, möchte man meinen. Die Rollen von Gut und Böse sind klar verteilt: Hier die blonde, gutaussehende Blondine, eine zerbrechliche Frau, vom Freund verarscht ... Man will ihr sofort zur Seite springen, ihr helfen und der Retter in goldener Rüstung sein. Da der etwas verschroben wirkende Tierheimmitarbeiter, der seine große Liebe in einen Käfig packt. Aber manchmal kann der erste Blick täuschen.

Seth hat sich vor der Entführung über Holly noch schlauer gemacht. Statt Internet heißt es nun: Tagebuch. Und das fördert eine sehr dunkle Seite an Holly zutage. Die Blondine ist eine eiskalte Mörderin. Gut, dass sie ihre beste Freundin bei einem Autounfall gekillt hat, kann Seth noch nachvollziehen, schließlich war das die Frau, mit der ihr Freund sie betrogen hat. Aber die danach folgenden Morde?

Bis dass der Tod sie scheidet

Holly sagt, dass etwas in ihr freigesetzt wurde. Dass etwas herausgebrochen sei, was schon immer in ihr geschlummert habe. Seth müsse das doch verstehen. Schließlich hat er sie entführt. Seth denkt nach. Seine Antwort: Er wolle sie retten! Er redet auf sie ein. Es gibt Machtspielchen - von beiden Seiten -, und am Ende noch einen Toten. Und bei dessen spurlosem Verschwinden hilft Holly Seth mit Rat und Tat.

Was für ein schönes Paar, denkt man da als Zuschauer bei sich. Was für ein gelungener Auftakt einer Filmreihe über ein Massenmörder-Liebespaar. Tja, auch hier täuscht der erste Eindruck. Das Ende des Films ist ein komplett anderes. Aber irgendwie auch doch nicht. Das mag verwirrend klingen, ist es aber nicht wirklich. Denn wenn man länger über den Film "Pet" nachdenkt, kann es nur dieses eine Ende geben. Alles andere wäre langweilig und vorhersehbar.

"Pet" hat zwar die FSK18-Einstufung. Aber es ist kein Film der besonders harten und blutigen Sorte. Kein Slasher, kein Rape-and-Revenge. "Pet" entfaltet erst nach dem Ende seine ganze Wirkung. Was wäre, wenn? Genau das beschäftigt den Zuschauer. Und wenn ihm wieder dieser Werbeslogan "Fahre Bus, da erlebst du was" unter die Augen kommt, überlegt er es sich auf alle Fälle mindestens zwei Mal, eine schöne Blondine in Kellnerinnenoutfit in einem Bus anzusprechen. Garantiert!

"Pet" bei Amazon bestellen

Quelle: n-tv.de