Unterhaltung

"Warum sagen Sie das immer?": Bully und seine Bullyden geben Gas

Mit "Bullyparade - Der Film" setzen Michael Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian noch einmal zum ganz großen Kino-Sprung an. Doch zuvor sprechen sie mit n-tv.de über Neid, Demokratie und die Angst davor, am "Schuh des Manitu" gemessen zu werden (das vollständige Interview sehen Sie im Video auf dieser Seite).

n-tv.de: "Bullyparade - Der Film" erscheint pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der "Bullyparade", die 1997 erstmals im TV ausgestrahlt wurde. Man denkt sich: Was? 20 Jahre ist das schon her? Geht Ihnen das auch so?

Christian Tramitz: Ähnlich.

Rick Kavanian: Wenn da nicht diese optischen Veränderungen an uns wären. Aber es kommt einem wirklich nicht lange zurück vor, weil uns in den Jahren auch immer wieder Leute darauf angesprochen haben - sei es auf die "Bullyparade", den "Schuh des Manitu" oder "(T)Raumschiff Surprise". Das war nicht zuletzt auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben: Sollten wir uns nicht mal Gedanken darüber machen, da etwas zu machen? Dass das jetzt auf das 20-jährige Jubiläum fällt, ist natürlich ein glücklicher Zufall.

Wie ist das denn mit dem Humor nach 20 Jahren - ist er noch der gleiche von damals oder hat sich das geändert?

Tramitz: Das hat sich schon geändert. Jeder ist ja in eine bestimmte Richtung gegangen. Es ist das große Glück, dass wir trotzdem wieder zusammengefunden haben. Natürlich gibt es auch Diskussionen, ob man in diese oder jene Richtung gehen kann und es so oder so macht. Aber ich muss sagen, wir haben es eigentlich relativ demokratisch entschieden.

Trotzdem ist ja Bully irgendwie der Chef im Ring …

Tramitz: Warum sagen Sie das immer?

Michael "Bully" Herbig: Er hört's nicht gern.

Die Sendung war ja nun nach Bully benannt, der Film ist nach ihm benannt, er ist Regisseur und Produzent. Gibt es da auch mal Neid oder Eifersucht oder war es zwischen Ihnen immer harmonisch?

Kavanian: Nein, die Aufgabenverteilung war wirklich von Anfang an völlig klar. Bully wollte einfach immer schon Filme machen. Und da gehört nun mal die Regie dazu. Das mit der Produktion hat sich so nach und nach entwickelt. Wenn wir Produzenten wären, Christian und ich, dann gäbe es noch keine erste Sendung "Bullyparade". Jeder macht das, was er am besten kann. Und das idealerweise wirklich unter demokratischen Voraussetzungen.

In dem Film gibt es eine Reihe von Cameos des Who is Who des deutschen Films, würde ich sagen. War es einfach, alle von ihrem Auftritt zu überzeugen oder gab es bei dem einen oder anderen Probleme?

Herbig: Es gab keine Probleme.

Tramitz: Sobald einer ein Problem gehabt hätte, hätte er halt einfach nicht mitgemacht.

Herbig: Für uns war es ein totales Schmankerl - im Grunde in der Tradition der TV-Show "Bullyparade", in der wir auch Gastauftritte hatten, die nie angekündigt waren. Dass da alle sofort zugesagt und mitgemacht haben, ist auf eine gewisse Art und Weise ein kleines Geschenk an uns gewesen, weil klar war: Das ist die letzte Parodie dieser Art, die es von uns dreien geben wird. Sie hatten Lust. Das sind ja oft auch nur Sekundenbruchteile, manchmal ohne Text. Den Spaß hat jeder gerne mitgemacht.

Der "Schuh des Manitu" ist ja nach wie vor der erfolgreichste deutsche Film der vergangenen 50 Jahre. Macht es Ihnen Sorge, daran jetzt eventuell auch gemessen zu werden?

Herbig: Ich persönlich habe mich daran gewöhnt, daran gemessen zu werden. Man kann machen, was man will. Selbst wenn dieser Film jetzt sensationelle drei Millionen Zuschauer hätte, wovon wir nicht ausgehen, wäre das für uns ein Riesenerfolg, ein Knaller. Aber wenn du natürlich von 11,7 Millionen kommst, rollen die Leute wahrscheinlich schon mit den Augen: "War ja klar, dass das keiner mehr sehen will." Wir haben jetzt Jahre lang Zeit gehabt, uns an diese Form der Bewertung zu gewöhnen. Es gibt Schlimmeres.

Mit Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian sprach Volker Probst

"Bullyparade - Der Film" läuft ab 17. August in den deutschen Kinos

Quelle: n-tv.de