"Musikalische Liebe": Lola Marsh versüßen den Sommer

Von Volker Probst

Wer noch auf der Suche nach einem schönen Album für laue Sommerabende ist, sollte sich "Remember Roses" von Lola Marsh anhören. Das Duo aus Israel verzaubert mit Songs, die klingen, als hätte Lana Del Rey mal richtig gute Laune.

Wirklich oft bringen es Musiker aus Israel hierzulande nicht zu Bekanntheit. Einer der letzen, dem das geglückt ist, war Asaf Avidan - vor allem dank des Remixes seines "Reckoning Songs" durch DJ Wankelmut. Aber vielleicht schafft es ja nun mit Lola Marsh mal wieder ein israelischer Pop-Export, auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen Fuß zu fassen. Verdient hätte es das aus Sängerin Yael Shoshana Cohen und Multiinstrumentalist Gil Landau bestehende Duo allemal.

Den Beweis dazu treten die beiden Musiker auf ihrem Debütalbum "Remember Roses" an, das vor Kurzem erschienen ist. Musikalisch tauchen Lola Marsh dabei in verträumte Indie-Pop-Sphären ab. Die Vergleiche mit Lana del Rey, die ihnen immer wieder begegnen, sind dabei nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings müsste Del Rey schon einen ziemlich dicken Clown gefrühstückt haben, um auch ähnlich beschwingte Stücke wie "Wishing Girl" oder "You're Mine" rauszuhauen.

"Dynamisch. Nostalgisch. Romantisch"

Sie verbinde eine "musikalische Liebe", verrät Landau - und verschleiert damit ein bisschen, dass er und seine Bandkollegin früher auch einmal Tisch und Bett miteinander geteilt haben. Inzwischen jedoch ist ihre Beziehung nur noch durch die gemeinsame Arbeit bestimmt. Die sei jedoch schon immer eine der wichtigsten Inspirationsquellen für sie gewesen, erklärt die Band.

"Dynamisch. Nostalgisch. Romantisch" - so umschreibt Cohen ihre Musik. Dazu passt natürlich, dass die Gruppe die Bühne bei Live-Auftritten mit Blumen dekoriert. "Ich will, dass unser Publikum tief in unsere Lola-Marsh-Welt eintaucht. Ich will sie in unsere Welt holen", erläutert die Sängerin.

Der "Place to be"

Live konnte sich das Publikum davon etwa schon bei Konzerten von AnnenMayKantereit einen Eindruck verschaffen - hier spielten Lola Marsh als Vorband. Im Oktober kommt das Duo jedoch nun noch einmal für vier Headliner-Konzerte und einen Auftritt beim Münchner Festival "Manic Street Parade" nach Deutschland. Dabei könnte es die Gruppe zu dieser Zeit auch gut in ihrer Heimat Tel Aviv aushalten, wie Landau beschreibt: "Es gibt viele tolle Orte, gutes Essen, den Strand und nette Leute. Aber man sollte wirklich nicht im Sommer kommen. Im Mai, Juni oder Oktober hingegen ist es der Place to be."

Der "Place to be" ist für Lola Marsh jetzt allerdings erst einmal die Bühne. Und über den großen Marketing-Fisch, den sie an Land gezogen haben, können sie sich sicher auch nicht beklagen. So machte Ebay "Wishing Girl" zum Soundtrack seiner aktuellen Sommerkampagne.

Ja, der Sommer, dazu vielleicht ein Gläschen Wein und die Musik von Lola Marsh - da kann man eigentlich nichts falsch machen. Anspieltipps wären - neben den schon erwähnten Songs - etwa "Sirens", "Strangers" oder auch "Morning Bells".

Das Album "Remember Roses" bei Amazon bestellen oder bei iTunes downloaden

Die kommenden Live-Termine von Lola Marsh in Deutschland sind: Berlin (23.10.), Bielefeld (25.10.), Hamburg (26.10.), München (27.10. - im Rahmen des Festivals §Manic Street Parade"), Köln (27.10.)

