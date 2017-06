Unterhaltung

Noch einmal unter den Wasserfall: TLC veröffentlichen letztes Album

Von Volker Probst

In den 90ern sind TLC so etwas wie die Blaupause für Destiny's Child. Mit Songs wie "Waterfalls" oder "No Scrubs" gelingen dem Trio Welthits - begleitet von Skandalen und Dramen. Jetzt meldet sich die zum Duo reduzierte Gruppe ein letztes Mal zurück.

Wer fällt Ihnen als Erstes ein, wenn es um das erfolgreichste Frauen-Trio aller Zeiten geht? Destiny's Child? Falsch. Mit insgesamt rund 75 Millionen verkauften Tonträgern sind es TLC. Okay, wenn man Beyoncés Verkäufe als Solokünstlerin noch dazunähme, müssten TLC natürlich hintenanstehen. Aber als Gruppe sind sie - gemessen an Verkaufszahlen - sogar die zweiterfolgreichste Frauen-Formation seit Menschengedenken. Noch mehr haben nur die Spice Girls umgesetzt.

Der Aufstieg und Fall der Gruppe wird von Skandalen und Dramen begleitet. Das beginnt bereits in der Gründungsphase. In Atlanta hat 1990 die Teenagerin Crystal Jones die Idee, eine Frauen-Band im Umfeld von Hip-Hop und Soul zu gründen. Die Mitstreiterinnen, die sie nach einer Ausschreibung findet, sind Tionne Watkins und Lisa Lopes. Aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen der drei Sängerinnen - Tionne, Lisa und Crystal - leitet sich der Bandname TLC ab.

Das Anwesen abgefackelt

Als es um die Vertragsunterzeichnung geht, zögert die blutjunge Crystal Jones jedoch. Sie ist mit den Formulierungen überfordert. Das Management macht daraufhin kurzen Prozess und wirft die Gründerin der Formation aus der Gruppe, noch ehe auch nur ein Song eingesungen ist. An ihre Stelle tritt alsbald Rozonda Thomas. Um das Spiel mit den Vornamen beim Bandnamen fortzuführen, erhalten die drei Frauen nun Spitznamen: Tionne Watkins wird zu "T-Boz", Lisa Lopes zu "Left Eye" und Rozonda Thomas zu "Chilli".

Mit dem Debütalbum "Ooooooohhh … On The TLC Tip" gelingt der Gruppe ein erster Achtungserfolg. Während der Arbeiten am zweiten Album "CrazySexyCool" hat die mit Alkoholproblemen kämpfende Lopes einen ihrer fast schon legendären Aussetzer. Nach einem weiteren Streit mit ihrem Freund Andre Rison, mit dem sie eine von Eskapaden geprägte Beziehung führt, überschüttet sie einen Haufen seiner Turnschuhe mit Brandbeschleuniger und zündet sie an. Das Feuer greift auf das Anwesen des Profi-Football-Spielers über und brennt es nahezu komplett nieder. Lopes kommt mit einer Bewährungs- und Geldstrafe davon. Und - klar doch - auch nach diesem Vorfall führt sie mit Rison noch eine On-Off-Beziehung.

Die Plattenfirma gestürmt

Musikalisch dagegen läuft es für TLC nun wie am Schnürchen. "CrazySexyCool" schlägt weltweit ein, nicht zuletzt dank der Erfolgssingle "Waterfalls". 75 Millionen Dollar sollen allein mit diesem Album umgesetzt worden sein - doch die Gruppe sieht davon nach eigenem Bekunden so gut wie nichts. Angeblich soll jedes Mitglied mit gerade mal 50.000 Dollar im Jahr abgespeist worden sein. Die drei Frauen fassen daraufhin einen verwegenen Plan. Unterstützt von einigen Bekannten stürmen sie ihre Plattenfirma. Der Legende nach hielten sie dabei dem Label-Manager sogar eine Pistole unter die Nase. Das jedoch bestreiten die Sängerinnen heute in Interviews mit einem Lächeln. Es mag sein, dass jemand vielleicht eine Waffe dabei gehabt habe - aber niemand habe sie herausgeholt und auf jemanden gerichtet.

Der Plattenboss zeigt sich gnädig, verzichtet auf eine Anzeige und lässt sogar etwas mehr Geld springen. Dennoch erklären sich TLC 1995 für bankrott - wohl um so aus ihrem als Knebelvertrag empfundenen Kontrakt zu kommen. Mit Erfolg: Der Vertrag wird aufgelöst. Gleichzeitig steigen die Spannungen in der Gruppe. Bis zur Veröffentlichung des dritten Albums "FanMail" verstreichen mehrere Jahre. Als es 1999 endlich erscheint, wird es zusammen mit den Singles "No Scrubs" und "Unpretty" jedoch abermals ein Kassenschlager.

Tod bei Autounfall

Angesichts der Unstimmigkeiten mit ihren beiden Bandkolleginnen arbeitet Lopes in der Folge an einer Solokarriere, ohne allerdings TLC zu verlassen. So hat sie für das geplante vierte TLC-Album namens "3D" bereits ein paar Songs eingesungen, als sie am 25. April 2002 bei einem Autounfall in Honduras im Alter von 30 Jahren stirbt. Watkins und Thomas entscheiden sich, das Album zu vollenden - und Lopes nicht dauerhaft zu ersetzen.

Tatsächlich fassen die beiden verbliebenen Sängerinnen zunächst eigentlich sogar den Plan, das Projekt TLC nach "3D" zu beenden. Daran halten sie sich jedoch nur bedingt. Zwar ist seit dem Werk von 2002 kein weiteres Studioalbum der Formation mehr erschienen. Gleichwohl absolvierten Watkins und Thomas in den vergangenen 15 Jahren noch den einen oder anderen Auftritt als TLC. In einer Reality-TV-Show 2005 suchten sie etwa ein neues Teilzeit-Mitglied. Die Gewinnerin durfte mit den beiden den Song "I Bet" einsingen, der später auf einer "Greatest Hits"-Zusammenstellung untergebracht wurde.

Neues Album, neues Skandälchen

Im Januar 2015 kündigen Watkins und Thomas schließlich an, noch einmal für ein wirklich allerletztes Album zusammen ins Studio gehen zu wollen. Ihre Idee, die Aufnahmen via Crowdfunding zu finanzieren, stößt ruckzuck auf jede Menge Unterstützer. Bereits einen Monat später haben sich 4000 Sponsoren angemeldet, die mehr als 430.000 Dollar zur Verfügung stellen. Doch TLC wären nicht TLC, würden sie auch diesmal nicht für ein Skandälchen sorgen. So kommen die Arbeiten an dem Album trotz der Geldvorräte zunächst einfach nicht in Gang. Die Fans reagieren verärgert und werfen den Sängerinnen vor, sich die Kohle unter den Nagel gerissen zu haben.

Doch was lange währt, wird bekanntlich irgendwann dann doch noch gut - so auch im Falle von TLC. Und so erscheint er nun tatsächlich - der schlicht "TLC" benannte Epilog der Girlgroup-Ikonen, bei dem sie bei einem Song ("Way Back") auch von Snoop Dogg unterstützt werden. Eine musikalische Revolution sollte sich dabei niemand erwarten - aber wer wollte das in dem Fall auch schon?

Bewährter Wattebausch

Dafür gibt es ein solides Album, das an die Tradition der TLC-Erfolgswerke aus den 90er-Jahren anknüpft. Während Lopes in einem Einspieler dank archivierter Anrufbeantworteraufnahme auch noch mal ein kurzer Einsatz beschert ist, packen uns Watkins und Thomas in ihren bewährten Wattebausch aus R&B, Rap und Soul. Hitverdächtig sind dabei vor allem das gefühlvolle "Perfect Girls", das lässig groovende "American Gold" und der wummernde Opener "No Introduction". Und wer bei all dem Regen derzeit gute Laune bekommen möchte, kommt um "It's Sunny" nicht herum. Die Deluxe-Ausgabe des Albums beinhaltet zudem Neuaufnahmen diverser TLC-Klassiker wie "No Scrubs" oder "Unpretty".

Die Klassiker dürften dann sicher auch zu hören sein, wenn die Gruppe das erste Mal in ihrer gesamten Karriere in Deutschland auf Tournee gehen wird. Im Oktober geben TLC hierzulande fünf Konzerte - und nehmen uns noch ein letztes Mal mit unter den Wasserfall.

TLC gehen im Oktober in Deutschland auf Tour: Hamburg (16.10.), Düsseldorf (17.10.), Frankfurt (19.10.), Stuttgart (21.10.), München (22.10.)

Quelle: n-tv.de