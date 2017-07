newsletter

Nach tödlicher Polizistenattacke: Israelische Polizei nimmt Großmufti fest

Am Tempelberg in Jerusalem töten Angreifer zwei Polizisten und werden selbst erschossen. Die heilige Stätte wird geschlossen. Das Freitagsgebet der Muslime wird unterbunden, parallel dazu nimmt die Polizei den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt fest.

Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten in Jerusalem am Vormittag hat die israelische Polizei nach Angaben der Familie den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt festgenommen. Wie dessen Sohn laut Mitteilung der Nachrichtenagentur AFP bekanntgab, wurde Großmufti Muhammad Ahmad Hussein von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Auf dem Tempelberg waren nach israelischen Angaben neben den beiden Beamten auch die drei palästinensische Angreifer getötet worden. Eine weitere Einsatzkraft wurde verletzt. Die Polizisten im Alter von 22 und 30 Jahren seien im Krankenhaus gestorben, schrieb ein Sprecher auf Twitter. Israel verfügte daraufhin die Schließung des Tempelberges (Al-Haram al-Scharif) und unterband damit zugleich die für Muslime besonders wichtigen Freitagsgebete im Felsendom und der Al-Aksa-Moschee, die das drittwichtigste Heiligtum der Muslime ist. Der Tempelberg ist dagegen die heiligste Stätte der Juden.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilte indes den Angriff auf die Polizisten in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Zugleich forderte er, die Schließung des Tempelbergs zurückzunehmen, berichteten israelische Medien. Der Tempelberg ist Juden wie Muslimen heilig. Ein eingeschränkter Zugang für Muslime hatte bereits in der Vergangenheit zu Spannungen und Gewalt geführt. Viele Palästinenser verdächtigen Israel, es wolle den Status quo verändern - damit ist gemeint, wer den Hügel besuchen und dort beten darf.

Die Attacke vom Vormittag war der erste derartige schwere Angriff mit Schusswaffen in Jerusalems Altstadt seit Jahren. Die Altstadt befindet sich in Ost-Jerusalem, das von Israel während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 besetzt und später annektiert wurde. In der Nähe des Tempelbergs steht die Klagemauer, die heiligste Stätte des Judentums.

Quelle: n-tv.de