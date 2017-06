newsletter

Wahrscheinlich am Nachmittag: "Rock am Ring" 2017 geht weiter

Die Befürchtungen vor einem Terroranschlag waren so groß, dass das gesamte Festivalgelände von "Rock am Ring" geräumt wurde. Doch gefunden wurde trotz intensiver Suchmaßnahmen nichts. Deshalb können die Besucher nun zurückkehren.

Das Festival "Rock am Ring" wird nach dem Terroralarm fortgesetzt. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite mit. "Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet", heißt es in der Ankündigung. Auch Polizei Koblenz teilte auf Twitter mit: "Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!"

Das legendäre Musikfestival war am Freitagabend unterbrochen worden, weil die Polizei konkrete Hinweise auf eine mögliche terroristische Gefährdung hatte. Zehntausende Besucher verließen daraufhin innerhalb kurzer Zeit geordnet und ruhig das Festivalgelände. Auf einer Pressekonferenz zu den Ereignissen sagte der Polizeipräsident von Koblenz, Wolfgang Fromm, man habe Hinweise gehabt, dass mindestens eine Person nichtdeutscher Herkunft mit Verbindungen zum islamistisch geprägten Terrorismus Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen des Festivals gehabt habe. Außerdem habe es Unstimmigkeiten bei Ausweispapieren gegeben. Deshalb hab man sich in Abstimmung mit dem Landesinnenministerium entschieden, das Festival zu unterbrechen.

Den Veranstaltern zufolge steht noch nicht fest, wann das Festivalgelände wieder geöffnet werden kann. Sobald man eine Uhrzeit nennen könne, werde man dies tun, heißt es dazu. Nach Angaben des "Rock am Ring"-Liveblogs wollte sich Veranstalter Mark Lieberberg darum bemühen, dass die Band "Rammstein, die am Freitag als Topact auftreten sollte, nun am Samstag spielt.

Quelle: n-tv.de