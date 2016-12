"Institutionelle Verschwörung": Rusada-Chefin gibt systematisches Doping zu

Sport

Lärm, Lieder, Kostümparty und Bier

Im "Ally Pally" schlägt das Herz des Darts

Bei der Darts-WM ist das Publikum per se in Feierlaune. Im Londoner "Ally Pally" sind Stimmung und Atmosphäre schon in der Vorrunde finalwürdig. Viel Bier und verrückte Kostüme bringen die Darts-Fans richtig in Wallung. Auch viele Deutsche feiern mit.