"Institutionelle Verschwörung": Rusada-Chefin räumt Doping-System ein

Politik

Ex-Präsidentin Argentiniens

Richter friert Cristina Kirchners Vermögen ein

Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Krichner wird offiziell wegen Korruption angeklagt. Ein Richter ordnet an, ihr Vermögen von 600 Millionen Euro einzufrieren. Ein in die Vorwürfe verwickelter Geschäftsmann sitzt bereits in Haft.