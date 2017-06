Panorama

Badeunfall in Warnemünde: 14-Jährige ertrinkt beinahe

In Warnemünde gerät ein 14-jähriges Mädchen in eine Strömung und treibt ab. Das Mädchen verliert das Bewusstsein, ein Surfer kommt zu Hilfe und holt sie aus dem Wasser. Jetzt kämpfen Ärzte um ihr Leben.

Bei einem Badeunfall in Warnemünde ist eine 14-Jährige schwer verunglückt. Wie der NDR berichtet, war die Jugendliche am Dienstagabend zusammen mit zwei Freundinnen bei stürmischer Ostsee schwimmen gegangen. An der Mole in Höhe des "Teepotts" wollten die drei Mädchen offenbar die hohen Wellen genießen.

Dabei gerieten sie den Angaben zufolge in eine ablandige Strömung und wurden in Richtung offenes Meer getrieben. Während sich zwei der Mädchen selbstständig an den Strand retten konnten, ging die 14-Jährige in den hohen Wellen unter und verlor das Bewusstsein. Ein Surfer bemerkte die Situation und rettete das leblose Mädchen. Auch zwei weitere Jugendliche hätten versucht zu helfen. Am Strand begannen Ersthelfer sofort mit der Reanimation des Mädchens, bevor die 14-Jährige in eine Rostocker Klinik gebracht wurde. Sie schwebt in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch betreut. Ihre Freundinnen wurden am Strand behandelt und konnten dann nach Hause gehen.

Laut Wasserschutzpolizei ist der Bereich, in dem die Mädchen baden gingen, zumindest bei Einheimischen für seine Gefährlichkeit bekannt, schreibt der NDR. Selbst gute Schwimmer könnten dort aufgrund der starken Strömungen Probleme bekommen. Deshalb wurden am Strand auch Schilder aufgestellt, die auf die Gefahren hinweisen.

"In dem Strandabschnitt ist es wegen der Mole und den entstehenden Strömungen selbst bei ruhigem Wasser zu gefährlich, um in die Ostsee zu gehen", berichtet ein Polizeisprecher der "Bild"-Zeitung. Es bestehe ein generelles Badeverbot.

Vor einigen Jahren war dort ein Elfjähriger ums Leben gekommen, der trotz Badeverbots bei starkem Wellengang mit Freunden schwimmen wollte.

Quelle: n-tv.de