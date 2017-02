Panorama

7-Jährige getötet: 15-Jährige in Leeds bestreitet Mord

Hat eine 15-Jährige eine Grundschülerin getötet? Diese Frage bewegt nach dem Tod einer 7-Jährigen die Briten. Ein erster Gerichtstermin bringt noch wenig neue Erkenntnisse.

Das Verbrechen erschütterte Großbritannien. Eine 15-Jährige soll die 7-jährige Katie Rough getötet haben. Die Grundschülerin war mit schweren Stichverletzungen an Hals und Brust auf einem Spielplatz gefunden worden und später im Krankenhaus gestorben.

Bei einem Gerichtstermin bestritt die 15-Jährige nun, Katie getötet zu haben. Für die 20-minütige Anhörung war der Teenager per Video zugeschaltet worden. Das Mädchen sprach selbst nicht, aber ihr Anwalt betonte, dass sie sich nicht schuldig bekenne. Sie habe die Worte "Nicht schuldig" selbst geschrieben. Auf die Frage von Richter Peter Collier, ob sie die Vorwürfe verstanden habe, nickte sie. Sie wird wegen Mordes und des Besitzes einer Offensivwaffe angeklagt. Dabei soll es sich um das Tatmesser handeln.

Im Gerichtssaal in Leeds waren mehrere Angehörige der Familie Rough anwesend. Die nächste Anhörung in dem Fall wird am 3. Juli stattfinden.

Tod auf dem Schulweg

Katie war am Montag unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit beigesetzt worden. Das Mädchen, das nur zwei Wochen vor ihrem Tod Brautjungfer bei der Hochzeit ihrer Eltern gewesen war, war auf dem Heimweg von der Schule ums Leben gekommen.

Die Polizei hatte einen Notruf erhalten, in dem jemand sagte: "Sie ist tot". Daraufhin wurde nach der 7-Jährigen gesucht. Bei der Anruferin soll es sich um die jetzt beschuldigte 15-Jährige gehandelt haben. Ihr Handy wurde offenbar an dem Spielplatz geortet. Zwar wurde Katie gefunden, die Rettungskräfte konnten ihr Leben aber nicht retten.

Britischen Medienberichten zufolge hatte die 15-Jährige psychische Probleme und wurde deshalb von Gesundheitsteams betreut. Zur Zeit befindet sie sich in behördlicher Unterbringung.

Quelle: n-tv.de