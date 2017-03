Panorama

Täter schizophren: 16-Jähriger tötet Freundin in Düsseldorf

Ein Leichenfund in Düsseldorf ist in groben Zügen aufgeklärt. Die 15-Jährige ist Opfer einer Beziehungstat. Ein 16-Jähriger soll seine Freundin getötet haben.

Nach dem Fund einer Mädchenleiche in Düsseldorf hat ein 16 Jahre alter Jugendlicher die Tötung gestanden. Der Teenager sei schizophren und somit schuldunfähig, sagte Staatsanwalt Matthias Ridder in Düsseldorf. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Bei einem Streit mit dem Mädchen habe er ein sogenanntes Multitoolwerkzeug gezogen und ihr damit tödliche Stichverletzungen zugefügt.

Der Polizei zufolge ist der Jugendliche umfänglich geständig. Er sei in einer Klinik untergebracht worden. Die beiden Teenager waren nach den Polizeiangaben zufällig auf dem alten Fabrikgelände gelandet. Sie seien mit der S-Bahn am Samstagabend versehentlich in eine falsche Richtung gefahren.

Der mutmaßliche Täter habe dann das bei Jugendlichen beliebte Gelände von früheren Besuchen wieder erkannt, sei mit seiner Bekannten dorthin gegangen und habe sie angegriffen. Tatzeit war demnach vermutlich der spätere Samstagabend, die Leiche wurde am Sonntagvormittag entdeckt. Der Jugendliche habe sich noch am Tatort befunden.

Das Gelände der ehemaligen Papierfabrik gehört zum Düsseldorfer Hafen. Der Stadtteil der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist mit seinen vielen Restaurants und wachsender Bürozahl sehr beliebt. Traditionell sind hier Gewerbe- und Logistikbetriebe angesiedelt.

Quelle: n-tv.de