Panorama

Chat-Partner schlägt Alarm: 16-Jähriger wollte in Schule Amok laufen

Am Mittwoch verhaftet die Polizei im niedersächsischen Uslar einen Schüler. Nach einer Befragung bestätigt sich der Verdacht: Der 16-Jährige wollte Amok laufen und andere Schüler "umlegen".

Ein wegen einer Amokdrohung gegen seine Schule festgenommener 16-Jähriger aus dem niedersächsischen Uslar hat nach Angaben der Polizei tatsächlich eine Amoktat geplant. Der Jugendliche habe ausgesagt, er habe andere Schüler "umlegen" wollen, weil diese ihn gemobbt hätten, sagte ein Sprecher.

Bei dem 16-Jährigen seien Hieb- und Stoßwaffen gefunden worden, darunter auch eine Axt, sagte der Sprecher weiter. Außerdem stellten die Beamten Softair-Waffen sicher.

Für wann genau der 16-Jährige den Anschlag geplant habe, sei nicht klar geworden. "Die Durchführung einer Amoktat dürfte aber bevorgestanden haben", sagte der Sprecher. Der Schüler sei mittlerweile in einer geschlossenen Einrichtung der Jugendpsychiatrie.

Der 16-Jährige hatte seine Amokpläne im Internet einem Chat-Partner aus Österreich offenbart. Dieser hatte die Polizei alarmiert. Daraufhin wurde der 16-Jährige am Mittwoch festgenommen. Die Solling-Oberschule in Uslar blieb wegen der Drohung am Mittwoch geschlossen. Etwa 430 Schüler wurden nach Hause geschickt.

Quelle: n-tv.de