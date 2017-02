Panorama

Glück im Unglück: 17-Jährige stürzt 30 Meter tief in Bachbett

Eine 17-Jährige ist an der Burg Hornberg in Neckarzimmern 30 Meter in die Tiefe gestürzt - und nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen, das als Praktikantin auf der Burg in Baden-Württemberg arbeitete, in seiner Mittagspause am Samstag spazieren gegangen. Am Rande eines Abhangs wollte die 17-Jährige einen Blick in das darunterliegende Bachbett werfen.

Ihren eigenen Angaben zufolge gab der Boden an der Stelle, an der sie stand, nach und sie stürzte den Hang hinunter. Mit ihrem Handy konnte sie ihre Eltern verständigen, die auf dem Weg zu einem Besuch der Tochter auf der Burg waren. Der Vater verständigte die Burgbelegschaft, welche das Mädchen kurze Zeit später im Bereich des Bachbetts fand.

Burg Hornberg ist eine über 1000-jährige Burg am Neckar mit dem urkundlich zweitältesten Weingut der Welt. Über viele Jahrhunderte war die Burg im Besitz des Bistums von Speyer. 1517 kaufte Götz von Berlichingen den Hornberg als seine einzige Burg. Hier verbrachte er 45 Jahre seines Lebens und starb 1562. Sein Enkel verkaufte die Burg 1612 an die Freiherren von Gemmingen, in deren Besitz sich die Burg bis heute befindet.

Quelle: n-tv.de